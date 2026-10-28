Laura Bozzo está viva: familia desmiente su muerte tras anuncio de Alfredo Adame

La conductora presenta mejoras. Foto: Cuartoscuro

La supuesta muerte de Laura Bozzo fue desmentida este miércoles 28 de octubre por Aarón Guerrero, asistente de la conductora, y Alejandra de la Fuente, su hija, quienes rechazaron las versiones que circulaban en redes sociales sobre su fallecimiento.

Los rumores cobraron fuerza luego de que Alfredo Adame compartiera una publicación en la que lamentaba la supuesta muerte de la presentadora peruana.

Tras intensos rumores, familia de Laura Bozzo desmiente su muerte

Captura de pantalla Instagram

A través de redes sociales, Aaron Guerrero publicó una historia en Instagram donde aseguró que la conductora seguía con viva; asimismo aclaró que decidió hacer dicha aclaración debido a la fuerza de los rumores:

“Ante la circulación de información falsa sobre el supuesto fallecimiento de la presentadora de televisión Laura Bozzo, desmentimos categóricamente dicha información”. Aarón Guerrero, asistente de Laura Bozzo

Posteriormente, Alejandra de la Fuente, hija de la conductora compartió la misma publicación para contradecir las versiones sobre la muerte de este.

Más tarde, la periodista de espectáculos Martha Figueroa informó en el programa de “Hoy” que Bozzo continúa internada y presenta una evolución favorable; agregó que si bien en un momento pensaron en cambiar a la peruana de hospital, al final decidieron dejarla en el mismo.

También mencionó que Bozzo enfrenta complicaciones intestinales y pulmonares, por lo que recibe apoyo respiratorio mediante puntas nasales mientras continúa su recuperación.

¿Qué dijo Alfredo Adame sobre Laura Bozzo?

Alfredo Adame vía Instagram después de asegurar que Laura Bozzo había fallecido. pic.twitter.com/JYrfofL8fT — La Comadrita (@lacomadritaof_) October 28, 2026

La mañana de este miércoles, Alfredo Adame compartió un mensaje de despedida en el que lamentaba la supuesta muerte de Bozzo y reconocía su trayectoria televisiva; en este mismo expresó que, pese a las diferencias y enfrentamientos que ambos protagonizaron, la recordaría con cariño.

Después de que se desmintiera la noticia, el actor publicó otro mensaje para aclarar la situación de manera humorística:“De última hora, no la dejaron entrar al cielo y la regresaron”.

Ante esto diversos usuarios mostraron su enojo con el “Golden boy” y le pidieron que no realice este tipo de declaraciones, pues “juega con la vida de un ser humano en estado delicado”.

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