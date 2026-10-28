¿Cómo saber si tu perro fue envenenado y qué hacer?

Actuar a tiempo es clave. Foto: Pexels

El envenenamiento en perros puede poner en riesgo su vida, por lo que reconocer los síntomas y buscar atención veterinaria de inmediato puede ayudar a mitigar el impacto. La exposición a sustancias tóxicas puede ocurrir por ingerir alimentos peligrosos, medicamentos, productos de limpieza, pesticidas o plantas, pero también por el contacto con ciertos químicos.

De acuerdo con Purina, aunque los síntomas varían según la sustancia y la cantidad a la que estuvo expuesto el animal, existen signos que requieren atención veterinaria urgente.

¿Cuáles son los síntomas de envenenamiento en perros?

Foto: Cuartoscuro

Los signos de intoxicación pueden aparecer poco después de la exposición a una sustancia tóxica, aunque en algunos casos tardan más en manifestarse. Por ello, no se debe esperar a que el perro presente varias molestias para buscar ayuda.

Entre los principales síntomas de envenenamiento en perros se encuentran:

Vómitos y diarrea, en ocasiones con sangre

Salivación excesiva

Debilidad, cansancio o desorientación

Dificultad para respirar y jadeo inusual

Temblores, espasmos musculares o convulsiones

Rigidez muscular o parálisis

Pupilas dilatadas o cambios en la apariencia de los ojos

Cambios en el comportamiento, dolor o falta de apetito

También es importante observar el color de las encías, ya que si presentan tonalidades azuladas, grises o amarillentas, el perro necesita una valoración veterinaria inmediata.

Estos síntomas no confirman por sí solos que exista envenenamiento, ya que pueden relacionarse con otras enfermedades; sin embargo, si aparecen después de que el animal pudo haber ingerido o tocado una sustancia peligrosa, es importante actuar con rapidez.

¿Qué puede causar envenenamiento en un perro?

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De acuerdo con la información de Purina, existen diferentes sustancias y situaciones que pueden provocar intoxicación en los perros. Entre las principales se encuentran:

Alimentos tóxicos: algunos alimentos de consumo humano contienen sustancias perjudiciales para los perros. Los efectos dependen del alimento, la cantidad ingerida y las características del animal.

algunos alimentos de consumo humano contienen sustancias perjudiciales para los perros. Los efectos dependen del alimento, la cantidad ingerida y las características del animal. Productos de limpieza: detergentes, desinfectantes y otros químicos domésticos pueden provocar lesiones o intoxicación por ingestión, inhalación o contacto con la piel

detergentes, desinfectantes y otros químicos domésticos pueden provocar lesiones o intoxicación por ingestión, inhalación o contacto con la piel Medicamentos: los fármacos para humanos pueden resultar tóxicos para los perros, incluso cuando se trata de medicamentos de uso común. Por ello, no se deben administrar sin indicación veterinaria

los fármacos para humanos pueden resultar tóxicos para los perros, incluso cuando se trata de medicamentos de uso común. Por ello, no se deben administrar sin indicación veterinaria Pesticidas y venenos: los raticidas y los insecticidas pueden afectar distintos órganos y sistemas del organismo, según su composición

los raticidas y los insecticidas pueden afectar distintos órganos y sistemas del organismo, según su composición Plantas tóxicas: algunas especies contienen sustancias que pueden causar desde molestias digestivas hasta alteraciones graves

algunas especies contienen sustancias que pueden causar desde molestias digestivas hasta alteraciones graves Alimentos o sustancias contaminadas: comer productos en mal estado o entrar en contacto con determinadas sustancias presentes en el ambiente también puede representar un riesgo

La gravedad de la intoxicación depende del tipo de tóxico, la cantidad, la vía de exposición y el tamaño del perro. Es por eso, es importante informar al veterinario sobre cualquier sustancia que la mascota pudiera haber ingerido o con la que haya tenido contacto.

¿Qué hacer si sospechas que envenenaron a tu perro?

Foto: Cuartoscuro

Ante la sospecha de envenenamiento, la principal recomendación es llevar al perro a una clínica veterinaria de urgencias lo antes posible, incluso si todavía no presenta síntomas graves.

Estas son algunas medidas que pueden ayudar mientras recibe atención profesional:

Aléjalo de la sustancia sospechosa , evita que siga ingiriéndola o entre en contacto con ella

, evita que siga ingiriéndola o entre en contacto con ella Contacta al veterinario , explica qué ocurrió, qué síntomas presenta el animal y cuándo pudo haber estado expuesto al tóxico

, explica qué ocurrió, qué síntomas presenta el animal y cuándo pudo haber estado expuesto al tóxico No provoques el vómito , esta medida puede agravar la situación, especialmente si la sustancia es corrosiva o existe riesgo de que llegue a los pulmones

, esta medida puede agravar la situación, especialmente si la sustancia es corrosiva o existe riesgo de que llegue a los pulmones No le des remedios caseros ni medicamentos , tampoco administres carbón activado, leche, aceite o agua a la fuerza sin indicaciones de un profesional

, tampoco administres carbón activado, leche, aceite o agua a la fuerza sin indicaciones de un profesional Conserva información sobre la sustancia , si identificas el producto involucrado, lleva su envase o una fotografía de la etiqueta a la consulta. No manipules directamente sustancias desconocidas

, si identificas el producto involucrado, lleva su envase o una fotografía de la etiqueta a la consulta. No manipules directamente sustancias desconocidas Sigue las indicaciones veterinarias, el tratamiento dependerá del agente tóxico y del estado de salud del animal

Si el producto entró en contacto con su piel o sus ojos, consulta de inmediato al veterinario sobre cómo descontaminarlo de manera segura.

En caso de que el perro presente convulsiones, dificultad para respirar, pérdida del conocimiento o debilidad extrema, llevalo al médico veterinario, pues necesita atención de emergencia.

Las consecuencias de un envenenamiento dependen de la sustancia involucrada y de la rapidez con que se reciba tratamiento. Algunas intoxicaciones provocan principalmente alteraciones digestivas, mientras que otras pueden afectar el sistema nervioso, la coagulación de la sangre, el hígado, los riñones o la respiración.

Incluso si el perro parece recuperarse después de presentar molestias, es importante que lo valore un veterinario, ya que algunos tóxicos pueden ocasionar daños que no se manifiestan de inmediato.

Finalmente, Purina destacó la importancia de observar el comportamiento de las mascotas y reconocer las señales de alerta para actuar oportunamente. La prevención también implica mantener medicamentos, productos de limpieza, pesticidas y alimentos peligrosos fuera de su alcance.

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