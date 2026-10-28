Detienen en Mérida a objetivo prioritario de EE. UU. buscado por fraude

Detienen en Mérida a estadounidense de 68 años. Foto: Gobierno de México

Detuvieron en Mérida, Yucatán, a Richard “N”, un ciudadano estadounidense que tiene cuatro órdenes de arresto en Florida y es considerado un objetivo prioritario para el Gobierno de Estados Unidos por su presunta relación con una célula dedicada al fraude y robo de identidad.

En Yucatán, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con el @INAMI_mx, detuvieron en Mérida a Richard “N”, de nacionalidad estadounidense, considerado un objetivo prioritario para el gobierno de Estados… pic.twitter.com/qZ9Q6iYYqH — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 28, 2026

Detienen en Yucatán a estadounidense

La detención se realizó mediante un operativo coordinado entre las instituciones mexicanas, a través de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, y el Instituto Nacional de Migración (INM).

Los efectivos implementaron cercos de seguridad en Mérida y realizaron recorridos de vigilancia para localizar al hombre. Durante estas acciones, identificaron y ubicaron a Richard “N”. Al acercarse para corroborar su identidad, las autoridades constataron que no pudo acreditar su estancia regular en México, por lo que procedieron a detenerlo.

Richard “N” es considerado un objetivo prioritario para el Gobierno de Estados Unidos y estaría relacionado con una célula delictiva dedicada al fraude y robo de identidad.

Cooperación internacional para localizar a personas buscadas

Las autoridades señalaron que la detención forma parte de las acciones de coordinación interinstitucional y cooperación internacional para localizar y detener a personas requeridas por autoridades de otros países.

El operativo se llevó a cabo en territorio mexicano, con respeto a la soberanía nacional, según el reporte oficial.

Hasta el momento, aún no se detallan los cargos específicos relacionados con las cuatro órdenes de arresto ni los procedimientos legales que enfrentará el detenido.

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