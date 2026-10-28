Real Madrid también se disculpa con China por comentarios de Mbappé

Real Madrid se disculpa por comentarios de Mbappé Foto: Reuters

Kylian Mbappé es blanco de críticas en China, al grado que incluso marcas retiraron contenido que tiene relación con él después de realizar algunos comentarios sobre el exlíder Mao Zedong. Incluso el Real Madrid se disculpó por la situación.

El club blanco lanzó un comunicado en el que se lee: “El Real Madrid desea expresar sus disculpas al pueblo chino por el malestar que hayan podido ocasionar las recientes palabras de nuestro jugador Kylian Mbappé”.

Asimismo, reiteró que mantiene un profundo respeto por China, su historia, cultura y los millones de aficionados que siguen al equipo, después de que incluso la televisión estatal china suspendió las transmisiones de LaLiga española.

¿Qué dijo Mbappé sobre Mao Zedong?

El delantero de Francia mencionó que el meme que más le gustaba de internet sobre él era en el que ponían su rostro en el cuerpo de “un dictador chino”, en aparente referencia a Mao Zedong.

Esto de inmediato provocó las críticas en China, donde burlarse del histórico líder sigue siendo un tema delicado, incluso medio siglo después de su muerte.

Tras esto, el jugador lanzó un comunicado en el que menciona: “Presento mis disculpas a todos y todas a quienes hayan ofendido mis palabras (…) estoy sinceramente arrepentido”, expresó.

Mbappé enfrenta bloqueos en redes sociales

Pese a las disculpas, las consecuencias para el delantero continuaron, pues sus cuentas en las plataformas chinas Weibo y Xiaohongshu, también conocida como RedNote, fueron suspendidas.

De acuerdo con AFP, una búsqueda del nombre de Mbappé en los perfiles de ambas marcas en Weibo no arrojó resultados.

Mientras tanto, LaLiga también lamentó los comentarios del francés y ofreció disculpas a quienes se sintieron ofendidos por sus declaraciones.

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