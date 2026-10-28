Aeroméxico mejora su calificación crediticia de B+ a BB-: S&P

Aeroméxico mejora calificación. Foto: Cuartoscuro

Aeroméxico anunció que S&P Global Ratings elevó su calificación crediticia de emisor en escala global de “B+” a “BB-”, en reconocimiento a la resiliencia de su modelo de negocio, su disciplina financiera y su capacidad para mantener la rentabilidad pese a la volatilidad de la industria y el aumento de los costos operativos.

La aerolínea informó que la calificadora también mejoró la evaluación de sus notas financieras con vencimiento en 2029 y 2031, que pasaron de “BB-” a “BB”. Ambas se ubican un nivel por encima de la calificación crediticia de emisor de la compañía.

¿Por qué S&P mejoró la calificación de Aeroméxico?

De acuerdo con S&P Global Ratings, la empresa ha demostrado capacidad para enfrentar las variaciones de la industria aérea, lo que se refleja en una mejora de su perfil de riesgo financiero.

Entre los factores destacados se encuentra su modelo de servicio premium y una base de clientes de alto valor, características que representan una ventaja competitiva para la compañía.

Asimismo, la gestión estratégica de la capacidad y la diversificación geográfica contribuyen a la optimización de costos.

Otro elemento relevante es la posición de liquidez de Aeroméxico, que se mantiene sólida gracias a la generación positiva de efectivo y a sus líneas de crédito comprometidas.

Aeroméxico destaca rentabilidad y generación de efectivo

La compañía consideró que el ajuste de su calificación representa un reconocimiento a la solidez estructural y la sostenibilidad de su modelo de negocio.

En su comunicado, Aeroméxico destacó la resiliencia de su desempeño operativo, su rentabilidad y su capacidad para generar efectivo, además de su posición de liquidez.

La empresa también hizo referencia a su liderazgo como aerolínea bandera de México.

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