¡Zarpazo! Pumas vence al Atlante y se reencuentra con la victoria en la Liga MX

Pumas se impone al Atlante | Imago 7

Pumas dejó atrás una racha de cuatro partidos sin victoria al imponerse 2-1 al Atlante, resultado que le da un respiro al proyecto de Esteban Solari y complica las aspiraciones de los Potros de cara a la Liguilla. Además, el conjunto azulgrana se quedó sin Miguel Herrera, expulsado en la primera mitad.

La lluvia que cayó sobre el Estadio Banorte marcó el inicio del encuentro. Los locales tomaron la iniciativa durante los primeros minutos y buscaron aprovechar las condiciones de la cancha con disparos de larga distancia. Sin embargo, Keylor Navas respondió ante los intentos de Jhojan Julio y mantuvo su arco en cero.

Los Universitarios encontraron la ventaja al minuto 41, cuando Juninho apareció en el área chica para empujar el balón tras un recentro de Robert Morales. Antes del descanso, al 45, Luis Calzadilla aprovechó el espacio para sacar un disparo desde fuera del área y establecer el empate. En medio de las acciones, Miguel Herrera fue expulsado al 34′ por realizar un corte de manga al árbitro Luis Enrique Santander.

En la segunda mitad, Navas volvió a ser determinante al detener un disparo de Pizzuto al 54. Cinco minutos después, los de Solari respondieron con un contragolpe conducido por Adalberto Carrasquilla, quien asistió a Uriel Antuna, pero Óscar Jiménez evitó la anotación.

Cuando el partido entraba en su tramo final, Juninho apareció nuevamente. Al 72, el brasileño firmó su doblete con un disparo cruzado desde la banda izquierda para devolverle la ventaja a los universitarios. Atlante buscó reaccionar, pero se encontró con una nueva intervención de Navas al 81, quien evitó un autogol tras un desvío de Rubén Duarte.

Con este resultado, Pumas llegó a 16 puntos y buscará mantener el impulso cuando visite a Santos en el TSM. Por su parte, Atlante se quedó con 11 unidades y tratará de recuperarse en su visita a FC Juárez durante la jornada doble. LEE LA CRÓNICA COMPLETA AQUÍ

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