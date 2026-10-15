Chivas se viste de charro: así es su tercer uniforme 2026-27 inspirado en la tradición mexicana

Chivas presenta su nuevo uniforme. Foto: Getty Images / Cuartoscuro

Chivas y Nike presentaron su tercer uniforme para la temporada 2026-2027, una indumentaria inspirada en la charrería, el diseño combina los colores negro y dorado con detalles que evocan el traje de charro y elementos históricos del club rojiblanco.

La nueva playera busca conectar la identidad del Guadalajara con las tradiciones mexicanas, entre sus principales características destacan los patrones inspirados en los cinturones piteados, así como un escudo utilizado por el equipo en 1908.

Nuestra Herencia es Sagrada.



Inspirado en la charrería, nuestro nuevo tercer uniforme 2026/27 presenta un diseño negro y dorado como homenaje al deporte nacional mexicano, y retoma un escudo retro del club como símbolo de nuestro legado. pic.twitter.com/nstBD6eHlR — CHIVAS (@Chivas) October 15, 2026

De acuerdo con Nike, el uniforme incorpora referencias a la cultura charra mediante un diseño que retoma detalles de la confección tradicional.

“Un patrón gráfico inspirado en los cinturones piteados recorre el pecho y las mangas, retomando una pieza distintiva por sus diseños detallados y su meticulosa confección”, explicó la marca en un comunicado.

Chivas recupera un escudo histórico para su nueva playera

Uno de los detalles más llamativos del tercer uniforme se encuentra al centro del jersey, se trata un escudo utilizado por Chivas en 1908, compuesto por las letras C y G entrelazadas.

Este elemento representa un guiño a los primeros años de la institución y acompaña el diseño inspirado en la charrería.

La propuesta también se refleja en los nombres y números de los jugadores y las jugadoras, que cuentan con una tipografía personalizada, creada exclusivamente para esta indumentaria. Sus formas retoman la estética de la tradición charra y están adaptadas para su uso en la cancha.

“Herencia Sagrada”, la campaña de Nike y Chivas

El lanzamiento está acompañado por la campaña “Herencia Sagrada”, con la que Nike destaca la conexión entre la charrería y la identidad del Guadalajara, equipo que mantiene como tradición jugar con futbolistas mexicanos.

La campaña incluye la participación de escaramuzas y charros, representantes de esta expresión cultural, como reconocimiento a quienes practican y preservan sus tradiciones.

¡Llegó nuestro nuevo uniforme @NikeFootball con mucha Herencia Sagrada! 🐐



¿A partir de cuándo y dónde podrás conseguir el tuyo? Toda la información aquí 👉 https://t.co/pTkcQU2SDZ pic.twitter.com/VPAu4f82Jp — CHIVAS (@Chivas) October 15, 2026

Además de la propuesta visual, el uniforme incorpora tecnología para el rendimiento deportivo, Nike explicó que la tecnología Aero-FIT utiliza técnicas especializadas de tejido y zonas de malla con perforaciones abiertas y cerradas para favorecer la circulación del aire y ayudar a los futbolistas a mantenerse frescos durante la competencia.

La marca señaló que el desarrollo de esta tecnología contempla desde la estructura del hilo hasta las puntadas de la prenda.

¿Cuándo sale a la venta el tercer uniforme de Chivas?

Los aficionados podrán adquirir la nueva playera del Guadalajara en México a partir de octubre, en dos etapas.

El acceso anticipado comenzará el 20 de octubre de 2026 a través de Nike.com, la aplicación de Nike, Nike Andares y la tienda de Chivas en el Estadio Akron.

Por su parte, el lanzamiento general está programado para el 26 de octubre, con disponibilidad en tiendas Nike seleccionadas, la tienda de Chivas en Plaza del Sol y canales seleccionados en Estados Unidos.

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