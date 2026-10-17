Micheladas con camarones y sabores únicos: así es la experiencia de Michelanga en CDMX

Michelanga, la experiencia en CDMX. Foto: Uno TV

Las micheladas son una de las bebidas más populares en México, pero existen lugares donde las combinaciones van más allá de la cerveza con limón y sal, como es el caso de Michelanga, un negocio que ofrece preparaciones con camarones, Clamato y diferentes ingredientes para todos los gustos.

Durante una visita de Unotv.com a un establecimiento ubicado en avenida Cuauhtémoc 808, en la colonia Narvarte Poniente, Ciudad de México, de inmediato vimos todo lo que puede prepararse en una michelada, por lo que decidimos probar una de sus combinaciones más llamativas.

Entre las diferentes opciones, seleccionamos aquella que combina camarones con cerveza y Clamato, una preparación que podría parecer extraña, pero que resulta ser una gran experiencia por la combinación de sabores y el escarchado que le da un toque dulce, además de que puedes acompañarla con diferentes mariscos del restaurante donde se encuentra el negocio.

Michelanga, un negocio que nació durante la pandemia

Uno de los dueños recordó cómo surgió la idea durante los primeros meses de la pandemia, cuando todavía eran estudiantes y trabajaban como conductores de Uber para cubrir sus gastos, por lo que decidieron emprender con la venta de micheladas a domicilio.

“En plática de compas era tener un negocio de micheladas, pasa y realmente no recuerdo en qué momento, pero un día dije: ‘Si las llevamos a domicilio, lo peor que me puede pasar es que me las tome yo'” mencionó.

La idea consistía en permitir que cada persona pudiera configurar su michelada de acuerdo con sus gustos, algo que, según explicó, no era común en aquel momento, por lo que comenzaron a ofrecer diferentes combinaciones que llamaron la atención de sus primeros clientes.

El crecimiento llegó después de publicar un video en redes sociales que se volvió viral, lo que provocó un aumento en los pedidos y la necesidad de contratar a más personas para poder atender la demanda.

“El video se hizo viral, estaba con pena, súper viral y de ahí muchísimos pedidos, doblamos la fuerza de trabajo, contratar más gente”. aseguró.

Con el tiempo llegaron a entregar hasta 50 pedidos diarios, comenzando un proceso de crecimiento que los llevó a tener presencia en la Liga MX.

¿Cuáles son las micheladas más populares de Michelangas?

Aunque existen diferentes preparaciones, el dueño explicó que las más vendidas siguen siendo las tradicionales, como la de limón y sal, seguida de la de Clamato, la cubana y la de camarón, además de otras combinaciones con tamarindo, chamoy y Miguelito.

También habló sobre el estigma que existe alrededor de estas bebidas y la importancia de ofrecer un producto con responsabilidad, al considerar que las micheladas pueden formar parte de la gastronomía popular mexicana.

“Yo creo que es nuestra labor y responsabilidad entregar un producto con claridad, yo le pongo las micheladas cerca de los tacos, de los esquites, es un producto increíble”. afirmó

A casi seis años de su creación, Michelangas continúa creciendo y busca cambiar la percepción de las micheladas a través de diferentes sabores y combinaciones, pasando de un negocio que comenzó con entregas a domicilio a tener presencia en el futbol mexicano.

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