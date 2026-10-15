Raúl Jiménez será operado de la rodilla: ¿cuándo volverá a jugar?

La intervención se realizará en Londres. Foto: Reuters

Raúl Jiménez tendrá que esperar hasta 2027 para volver a las canchas, el delantero mexicano será operado de la rodilla izquierda este viernes 16 de octubre, luego de que el tratamiento inicial no consiguiera la evolución esperada por el cuerpo médico del Wolverhampton.

La intervención se realizará en Londres y dará paso a un periodo de rehabilitación de aproximadamente tres meses.

Por este motivo, el atacante no podrá participar con la Selección Mexicana en los cuartos de final de la Concacaf Nations League frente a Jamaica, cuyos partidos están programados para noviembre.

El club inglés tomó la decisión después de realizar estudios periódicos y consultar a especialistas en rodilla. Su objetivo es establecer un calendario de recuperación más preciso y evitar que el futbolista pierda más tiempo con un tratamiento sin cirugía.

¿Por qué operarán a Raúl Jiménez?

El delantero sufrió una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda hace cuatro semanas, durante un partido contra el Everton.

Aunque el plan inicial contemplaba que el tejido sanara por sí solo, las revisiones médicas mostraron que la recuperación no avanzaba como se esperaba.

Phil Hayward, director de rendimiento de los Wolves, explicó que el club valoró la posibilidad de continuar con el tratamiento conservador, pero eso podía prolongar la espera si la lesión no mejoraba.

“Normalmente, una lesión leve de este tipo se cura por sí sola, pero esta no ha respondido como esperábamos, y tras realizarle ecografías regularmente durante las últimas tres semanas, el ligamento no está sanando como se esperaba”, señaló.

Después de consultar a varios especialistas, el equipo optó por la cirugía para reparar el ligamento y tener mayor certeza sobre los plazos para el regreso del mexicano.

An update on Raul Jimenez's injury status.https://t.co/oUTlX6BFgD — Wolves (@Wolves) October 14, 2026

¿En qué consiste la cirugía y cómo será su recuperación?

De acuerdo con Hayward, el procedimiento consistirá en volver a unir el ligamento afectado a la tibia, sin necesidad de reconstruirlo.

Aunque la intervención es habitual para un cirujano especializado en rodilla, Jiménez deberá completar varias etapas antes de volver a competir.

Durante las primeras dos semanas, el trabajo estará enfocado en mantener el volumen muscular mientras cicatriza la herida.

Una vez superada esa fase, el delantero podrá incrementar progresivamente sus actividades en el gimnasio y la piscina.

El plan contempla que alrededor de la cuarta semana comience a realizar ejercicios con carga completa. Después continuará con su rehabilitación hasta cumplir el periodo estimado de tres meses.

“Así que se someterá a la cirugía el viernes en Londres, y luego tendrá alrededor de tres meses de rehabilitación antes de estar listo para volver a jugar”, explicó el directivo.

Con ese pronóstico, enero de 2027 es la fecha prevista para su regreso, aunque dependerá de su evolución después de la operación.

¿Qué partidos de México se perderá Raúl Jiménez?

La recuperación dejará al delantero fuera de la convocatoria para los cuartos de final de la Concacaf Nations League contra Jamaica.

México disputará la ida el 14 de noviembre en territorio jamaiquino y recibirá a su rival el 17 de noviembre en el Estadio Gigante de Acero, en Monterrey.

Ambos encuentros se jugarán durante la Fecha FIFA del 9 al 17 de noviembre, por lo que Jiménez no estará disponible para el equipo dirigido por Javier Aguirre.

Su ausencia se suma al periodo de recuperación que deberá cumplir con los Wolves, antes de buscar su regreso a la actividad con el club inglés.

Raúl Jiménez afronta la lesión con la mira puesta en su regreso

El cuerpo médico reconoció que la decisión representa una decepción para el futbolista y el equipo, pues las primeras evaluaciones apuntaban a una recuperación más rápida.

Sin embargo, Hayward indicó que Jiménez también se siente tranquilo al contar con un plan definido para volver a jugar.

El delantero mexicano, por su parte, compartió un mensaje en Instagram en el que reconoció que tendrá que afrontar un camino complicado, pero aseguró que trabajará para superar el nuevo obstáculo.

“La vida siempre nos pone pruebas, y esta es una más que voy a superar. Sé que el camino no será fácil, pero también sé de lo que soy capaz”, destacó.

Jiménez cerró su publicación con una promesa: “Volveré. Y volveré más fuerte que nunca”.

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