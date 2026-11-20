La cantante anteriormente había contraído matrimonio en 2018. Foto: AFP

La intérprete Miley Cyrus estaría a punto de llegar al altar con su prometido, el músico rockero Maxx Morando, pues ambos se prepararían para celebrar su boda este fin de semana en el sur de California, de acuerdo con información publicada por TMZ.

Los cantantes mantienen una relación desde 2021, un año después de que la intérprete de “Wrecking Ball” concuyera su trámite de divorcio con el actor Liam Hemsworth.

¿Miley Cyrus se casará este fin de semana?

De acuerdo con TMZ, fuentes con conocimiento le informaron al medio estadounidense que la cantante y el rockero ya alistan los últimos detalles para darse el sí en estos días. Sin embargo, hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la ceremonia ni el lugar específico donde se realizaría.

La intérprete de “Flowers” habría dejado algunas señales sobre sus planes de matrimonio. El mes pasado, invitó a Maxx Morando a subir al escenario del Hollywood Bowl, donde ambos interpretaron la canción “Let’s Get Married”.

La presentación llamó la atención por el significado del tema, especialmente ahora que circulan reportes sobre una posible boda; cabe recordar que Miley Cyrus y Maxx Morando se comprometieron en 2025. Posteriormente, la cantante contó que la propuesta la tomó completamente por sorpresa.

Esta no sería la primera vez que Miley Cyrus llega al altar, ya que la cantante estuvo casada anteriormente con el actor Liam Hemsworth, con quien contrajo matrimonio en 2018. Sin embargo, la relación terminó en separación menos de un año después de la boda.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.