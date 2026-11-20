Pagar el refrendo vehicular 2026. Foto: Gobierno Michoacán.

Autoridades del estado de Michoacán dieron a conocer que sus ciudadanos podrán pagar el refrendo vehicular 2026, sin multas y sin recargos. Al respecto, señalaron que esto es gracias al programa “Ponte a mano, regularízate”.

Pagar el refrendo vehicular 2026 en Michoacán

De acuerdo con el Gobierno de Michoacán, a través del programa “Ponte a mano, regularízate”, las personas que adeudan refrendos pasados podrán pagar únicamente el correspondiente a este 2026 y les serán condonados los anteriores.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración de Michoacán, José Luis Tapia Zavala destacó que este programa es operado por la dependencia a través del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán.

Además, dijo que facilitará la regularización de quienes adeudan refrendos vehiculares y ayudará a generar un ahorro importante para la economía familiar y el dinamismo en la entidad.

¿Hasta cuándo y cómo hacer valido este beneficio?

Las autoridades de Michoacán indican que este beneficio, con el que personas que tienen adeudos de años anteriores, solamente pagarán el refrendo vehicular de este 2026 sin multas ni recargos, estará vigente hasta el 15 de diciembre de este año.

Para hacerlo valido, Tapia Zavala explicó que el pago puede realizarse en línea a través de la siguiente página: https://refrendodigital.michoacan.gob.mx/.

Dijo que el objetivo es que la población del estado que tenga adeudos en sus trámites vehiculares se regularice mediante un programa confiable, ágil y transparente. Por esto mismo, invitó a las y los michoacanos a no dejar pasar esta fecha y sumarse a la campaña para tener certeza jurídica sobre su patrimonio.

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