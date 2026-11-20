Detienen a presuntos integrantes de los “Cromos”. Foto: FGE Oaxaca

Autoridades del estado de Oaxaca dieron a conocer que detuvieron a cuatro presuntos integrantes de una célula delictiva vinculada al grupo criminal conocido como los “Cromos”. De acuerdo con el reporte oficial, los arrestos se llevaron a cabo en el municipio de Juchitán.

Detienen a miembros de los “Cromos”; dos de ellos responsables del homicidio de un policía

La Fiscalía General de Oaxaca informó que gracias a un operativo coordinado con la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal, lograron detener a cuatro hombres integrantes de una célula delictiva vinculada al grupo criminal conocido como los “Cromos”.

De acuerdo con las autoridades oaxaqueñas, dos de ellos serían responsables del homicidio de un policía municipal de Juchitán, pero también del ocurrido en un establecimiento llamado “Bama Club”.

Uno de estos dos sujetos es identificado específicamente como M. U. L., alias el “Migue”, de 32 años de edad, mientras que el otro es un adolescente de 17 años, cuya identidad se mantiene bajo reserva por apego a las disposiciones legales de protección a menores.

Según la dependencia de justicia estatal, en la misma operación se detuvo a dos hombres identificados como G. Z. L., de 21 años de edad, y C. V. L., de 19 años. De acuerdo con las investigaciones preliminares, ellos formarían parte de la misma célula delictiva en actividades relacionadas con la extorsión y el cobro de piso en la zona.

Los homicidios en los que estarían involucrados

La Fiscalía de Oaxaca indicó que las investigaciones ministeriales establecen que el sujeto identificado como M. U. L. y el adolescente serían los responsables de al menos dos homicidios dolosos perpetrados recientemente en la región del Istmo de Tehuantepec.

Según las averiguaciones, el primer hecho ocurrió la noche del 12 de noviembre de 2026, en un establecimiento de estética ubicado en la colonia Tierra y Libertad, donde los dos individuos llegaron en motocicleta y abrieron fuego contra un elemento de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza, de 42 años de edad, asesinándolo en el lugar.

Y el segundo hecho, de acuerdo con los trabajos ministeriales, fue un homicidio registrado la mañana del sábado 14 de noviembre de 2026, al interior del establecimiento llamado “Bama Club”, ubicado sobre la Carretera Federal Transístmica, a la altura de la colonia Primera Sección, donde un trabajador del lugar, de 41 años de edad, perdió la vida a causa de múltiples impactos de arma de fuego.

Tenían red de extorsión y cobro de piso en Juchitán

Por otra parte, las autoridades de Oaxaca indican que las líneas de investigación señalan que los cuatro detenidos integran una red dedicada a la extorsión y el cobro de piso que opera en Juchitán de Zaragoza.

Al respecto, señalan que a M. U. L. y al adolescente también se les relaciona con recientes ataques con disparos de arma de fuego contra negocios locales, específicamente establecimientos dedicados a los giros de climas y lonas, presuntamente como mecanismo de presión e intimidación hacia comerciantes de la zona.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad aseguraron a los detenidos dos armas cortas, drogas, así como cargadores y cartuchos útiles que fueron puestos bajo cadena de custodia e integrados a las carpetas de investigación correspondientes.

Los cuatro detenidos y lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para determinar su situación jurídica.

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