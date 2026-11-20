Peso frente al dólar. Foto: Cuartoscuro.

El dólar superó los 19 pesos frente al peso mexicano el jueves 19 de noviembre de 2026 y alcanzó su cotización más alta desde junio de 2025, en un movimiento relacionado con la reducción del diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos, las expectativas sobre las decisiones de sus bancos centrales y la incertidumbre en los mercados financieros internacionales.

De acuerdo con información de mercado, el tipo de cambio llegó a tocar los 19.13 pesos por dólar durante la sesión del jueves, mientras que el cierre se ubicó alrededor de 19.11 unidades. El movimiento representó una depreciación de la moneda mexicana y marcó un cambio respecto a los niveles inferiores a 19 pesos en los que se había mantenido durante las semanas anteriores.

Sin embargo, durante la mañana de este viernes 20 de noviembre, el peso mostró una recuperación parcial. El comportamiento del tipo de cambio continúa sujeto a los movimientos de los mercados internacionales y a las expectativas de los inversionistas.

¿Por qué está subiendo el dólar y bajando el peso mexicano?

Uno de los principales factores detrás de la depreciación del peso mexicano es la disminución de la diferencia entre las tasas de interés de México y Estados Unidos.

El pasado 5 de noviembre, el Banco de México (Banxico) anunció una reducción de 25 puntos base en su tasa de referencia, que pasó de 6.50 a 6.25%.

Con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno del #BancodeMéxico decidió por mayoría disminuir la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día a un nivel de 6.25% con efectos a partir del 6 de noviembre del 2026.

Consulta el comunicado en: https://t.co/v3aqzLKKrQ pic.twitter.com/SQNagxQNsp — Banco de México (@Banxico) November 5, 2026

Por su parte, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, por sus siglas en inglés) mantuvo sin cambios el rango de su tasa de fondos federales en su reunión de octubre, mientras que en los mercados aumentaron las expectativas de un posible endurecimiento de su política monetaria.

Read Chairman Warsh's full opening statement from the #FOMC press conference (PDF): https://t.co/TPqQ7MKO7m pic.twitter.com/1SUkOfaU0T — Federal Reserve (@federalreserve) October 28, 2026

Esta diferencia es importante porque las tasas de interés influyen en las decisiones de inversión. Cuando los rendimientos que ofrece México dejan de ser tan atractivos en comparación con los de Estados Unidos, algunos inversionistas pueden reducir sus posiciones en activos mexicanos y buscar alternativas en otros mercados.

De acuerdo con Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, el diferencial de tasas entre ambos países se encuentra en 225 puntos base, un nivel mínimo histórico.

La especialista ha señalado que, si la Reserva Federal aumenta sus tasas o Banxico realiza nuevos recortes, la diferencia podría reducirse todavía más, lo que representaría un factor adicional de presión para el peso.

El diferencial de tasa de interés entre México y Estados Unidos está en un mínimo histórico de 225 puntos base.



Si la Fed sube su tasa o Banco de México vuelve a recortar la suya, el diferencial se reducirá aún más. Esto explica la depreciación del peso. pic.twitter.com/iBMKOuYMLx — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) November 19, 2026

¿Qué es el carry trade y cómo afecta al peso mexicano?

Otro concepto que ayuda a explicar el comportamiento del tipo de cambio es el carry trade, una estrategia de inversión que consiste en financiarse en una moneda con tasas de interés bajas para colocar ese dinero en instrumentos de otro país que ofrecen mayores rendimientos.

En este tipo de operaciones, el peso mexicano puede resultar atractivo para los inversionistas internacionales cuando las tasas de interés en México son considerablemente superiores a las de otras economías.

Sin embargo, cuando disminuye esa diferencia, el beneficio potencial de mantener inversiones en pesos también se reduce. Esto puede provocar que algunos participantes del mercado cierren sus posiciones y cambien sus recursos a otras monedas.

En su reporte del 19 de noviembre, Grupo Financiero Monex identificó el deterioro del atractivo de las estrategias de carry trade y la divergencia entre las políticas monetarias de Banxico y la Fed como factores que mantienen bajo presión a la moneda mexicana.

Janneth Quiroz Zamora, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex, también ha explicado que el cierre de posiciones en monedas de economías emergentes contribuyó al movimiento del tipo de cambio.

¿Qué papel tienen las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos?

Las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal también influyen en el comportamiento del dólar.

En los últimos días, los mercados han considerado la posibilidad de que el banco central estadounidense adopte una postura más restrictiva para enfrentar las presiones inflacionarias.

El tema fue abordado en la minuta de la reunión de Banxico del 4 de noviembre, publicada el jueves 19 de noviembre.

El #BancodeMéxico publicó hoy la #MinutaBanxico con motivo de la decisión de política monetaria anunciada el 5 de noviembre de 2026. Consulta el documento aquí: https://t.co/sTGpDc2kYU pic.twitter.com/WqG9P3MT2Z — Banco de México (@Banxico) November 19, 2026

En el documento, integrantes de la Junta de Gobierno señalaron que el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos alcanzó en septiembre un mínimo histórico desde que Banxico adoptó la tasa de referencia como instrumento de política monetaria, en 2008.

Además, uno de los integrantes advirtió que las expectativas de incrementos en la tasa estadounidense podrían reducir todavía más el diferencial y aumentar la volatilidad cambiaria.

La minuta también expuso que una depreciación abrupta del peso podría comprometer los avances en el control de la inflación, debido a que el encarecimiento de los productos importados puede trasladarse a los precios que pagan los consumidores.

Cabe señalar que Banxico no está obligado a modificar su tasa siguiendo automáticamente las decisiones de la Fed. Su política monetaria responde principalmente a las condiciones económicas y a las perspectivas de inflación en México.

Incertidumbre internacional también presiona al peso

A los factores relacionados con las tasas de interés se suma el comportamiento de los mercados financieros internacionales.

En su análisis del 20 de noviembre, Monex reportó que las bolsas internacionales registraron caídas durante varias sesiones consecutivas, en un contexto de preocupación por las inversiones relacionadas con inteligencia artificial, los costos de financiamiento y las expectativas sobre las tasas de interés estadounidenses.

Este escenario ha provocado que algunos inversionistas reduzcan su exposición a activos considerados de mayor riesgo y busquen instrumentos financieros percibidos como refugio.

Las monedas de economías emergentes, entre ellas el peso mexicano, pueden resentir estos movimientos cuando disminuye el apetito internacional por inversiones de mayor riesgo.

La minuta de Banxico también identificó una mayor aversión al riesgo relacionada con la incertidumbre internacional y los conflictos geopolíticos como elementos que incidieron en el comportamiento reciente de la moneda nacional.

Por ahora, el comportamiento del dólar frente al peso mexicano dependerá, entre otros factores, de las próximas decisiones de política monetaria de Banxico y la Reserva Federal, así como de la evolución de los mercados financieros internacionales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.