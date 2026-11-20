¿Qué dijo Vadhir Derbez tras caso de presunto abuso? | Foto: Cuartoscuro

Vadhir Derbez habló este viernes por primera vez sobre la investigación en su contra por el presunto delito de violación sexual contra una joven de 19 años. El actor negó las acusaciones y aseguró que su defensa ha presentado pruebas que, según su versión, respaldan su inocencia.

Acompañado de su abogado, Enrique González Casanova, el hijo de Eugenio Derbez reconoció, en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, que las acusaciones han afectado tanto a él como a su familia. “Me da mucha tristeza (…) sí estoy muy afectado. ¿Para qué les digo que no?”, expresó.

El actor también destacó que ha presentado pruebas de su inocencia en los juzgados; sin embargo, denunció haber ser presionado para tratar el tema frente a los medios de comunicación.

“Se ha vuelto un circo. A mí no me gusta envolverme en escándalos y cosas así, yo siempre he construido mi carrera a base de trabajo y hacer las cosas bien”. Vadhir Derbez

EXCLUSIVA 🟤 "Que salga la verdad y se pueda limpiar mi nombre de alguna manera": Vadhir Derbez (@vadhirderbez) pide que los señalamientos de abuso en su contra se resuelvan ante los juzgados y critica que los medios hayan convertido el caso en un circo.#PorLaMañana con Ciro… pic.twitter.com/TmRHY6jBaB — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 20, 2026

Por su parte, González Casanova explicó que el actor obtuvo una resolución favorable en primera instancia un juicio de amparo, que dejó sin efectos la orden de captura en su contra. El abogado aclaró que no se trata de una suspensión provisional, sino de una resolución de fondo.

“No es una suspensión provisional, es un amparo“, remató.

Vadhir Derbez defiende su inocencia en caso de presunta violación

El también cantante se dijo “harto” de las especulaciones en torno a su situación legal. “El hecho de que yo no salga constantemente a dar información hace que la prensa e influencers hagan sus propias historias que llegan al ridículo“, señaló.

“Es un caso muy delicado“, aclaró el actor este viernes.

Vadhir Derbez también acusó a los medios de comunicación de “crear circo” y aseguró que su vida profesional se encuentra “frenada” a partir de la acusación.

“Estamos tranquilos con las evidencias que aportamos, pero lo que más me pesa es ver lo mediático, agradezco el cariño de las personas que me conocen (…) mi vida en este momento está frenada“, dijo.

Vadhir Derbez aseguró tener testigos que declararon a favor de su inocencia, pero aseguró que le duele haber sido presionado para tener que dar su versión en medios de comunicación.

“Me desespera ver cómo han afectado a mi familia y a mí”. Vadhir Derbez

Vadhir Derbez insiste en presunta extorsión en su contra

Sobre la presunta extorsión denunciada por Vadhir Derbez, su abogado, Enrique González Casanova, aclaró que los señalamientos no están dirigidos contra la joven que lo denunció por violación ni contra las autoridades, sino contra un supuesto grupo criminal con contactos dentro de la Fiscalía.

El actor aseguró que le exigieron 350 mil dólares para evitar que se difundiera la carpeta de investigación relacionada con las acusaciones de violación en su contra.

“Me estaban pidiendo 350 mil dólares, hazme el favor, para no salir con la carpeta y esconder todas estas cosas que fabricaron”, declaró.

Según su versión, los hechos ocurrieron en abril de 2026 y, al negarse a pagar, se habrían cometido irregularidades dentro de la Fiscalía. Derbez también aseguró que alguien vendió la carpeta de investigación a medios de comunicación como represalia, aunque estas afirmaciones no han sido acreditadas.

Abogado aclara situación legal de Vadhir Derbez y responde a la Fiscalía

González Casanova cuestionó presuntas irregularidades en la investigación contra Vadhir Derbez y explicó que el actor obtuvo una resolución favorable en un juicio de amparo, mediante la cual quedó sin efectos la orden de aprehensión en su contra.

“La Fiscalía recurre a esa orden, está en todo su derecho y me parece bien, y está en espera de ser confirmada o no por un Tribunal Colegiado de Circuito”, señaló sobre la impugnación presentada por la dependencia.

Sus declaraciones se producen luego que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmara el pasado 6 de noviembre que mantiene una investigación contra el actor por una denuncia de violación presentada por una modelo estadounidense de 19 años, relacionada con hechos que presuntamente ocurrieron en abril durante la grabación de un videoclip en la alcaldía Coyoacán.

La dependencia informó que reunió datos de prueba para judicializar el caso y obtuvo una orden de aprehensión, que posteriormente quedó sin efectos tras el juicio de amparo promovido por Derbez. Sin embargo, aclaró que la investigación continúa y el actor debe atender los requerimientos judiciales correspondientes.

La Fiscalía también reportó al menos siete gestiones de citación presencial en seis domicilios distintos, sin conseguir notificar al actor, situación que fue cuestionada por su defensa.

Al respecto, González Casanova rechazó que Derbez se encuentre prófugo y aseguró que las autoridades conocen que su cliente reside en Estados Unidos, por lo que cuestionó los intentos de localizarlo en domicilios de México.

Finalmente, el abogado sostuvo que la Ley de Amparo permite a la defensa presentar pruebas ante las autoridades judiciales competentes y defendió la resolución obtenida por el actor.

“¿Por qué debería tener a mi cliente detenido? (…) cada prueba fue declarada fundada y la Justicia de la Unión amparó a Vadhir”, expresó.

¿Hay una segunda acusación de violación?

Vadhir Derbez aseguró que desconoce la existencia de una segunda acusación de violación en un crucero. “No hemos sido notificados al momento“, señaló.

“Tenemos muy poca información. No tenemos certeza de la existencia de esa denuncia“, complementó el abogado Enrique González Casanova.

EXCLUSIVA ⚫ "No hemos sido notificados… se pinta la narrativa como si fuera un agresor sexual serial": Vadhir Derbez (@vadhirderbez) responde a un nuevo señalamiento por presunto abuso contra una joven durante un crucero y asegura que no han recibido notificación oficial.… pic.twitter.com/vf6xkauiAI — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 20, 2026

Cabe destacar que en días recientes, se dio a conocer que a segunda denuncia por presunta violación contra Vadhir Derbez habría llegado a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR), de acuerdo con el periodista Carlos Jiménez.

El caso estaría relacionado con una presunta agresión sexual contra una adolescente de 15 años durante un viaje en el crucero Icon of the Seas, de Royal Caribbean.

González Casanova señaló por qué el periodista Carlos Jiménez tendría información “tan privilegiada” para darla a conocer.

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