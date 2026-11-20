Foto: Reuters

Ucrania y Rusia llevan cuatro años y ocho meses de conflicto armado, en los cuales han ocurrido varios ataques de gran impacto y magnitud que han dejado cientos de muertos e infraestructura dañada.

Desde el inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero de 2022, ambas naciones han encabezado fuertes ofensivas entre sí con misiles, drones, explosivos y artillería.

Los bombardeos se realizan contra objetivos militares, infraestructura estratégica y zonas urbanas, alcanzando ciudades importantes de ambos países.

Desde la noche del 19 de noviembre, ocurrió uno de los ataques más fuertes, cuando Rusia lanzó 110 misiles contra dos ciudades de Ucrania, dejando al menos ocho muertos.

La ofensiva entre ambos países ha incrementado en los últimos meses, principalmente contra infraestructura energética, mientras sus delegaciones tienen pocos avances para lograr un acuerdo de paz.

Te mostramos seis ataques entre Rusia y Ucrania cuya gran magnitud se refleja en la infraestructura dañada, número de víctimas y arsenal empleado.

En dichas ofensivas, Ucrania se ha concentrado en impactar a infraestructura clave, mientras que los bombardeos rusos han dejado más víctimas civiles.

Ataques de Ucrania contra Rusia

Estrecho de Kerch

Dos explosiones dañaron el puente de Kerch, que conecta la península de Crimea con Rusia, el 17 de julio del 2023. El ataque interrumpió el tránsito vehicular y ferroviario en esta infraestructura de aproximadamente 19 kilómetros, usada por Moscú para transportar suministros hacia Crimea y sus fuerzas desplegadas en Ucrania.

Las autoridades rusas informaron sobre dos personas muertas y una adolescente herida. La familia viajaba en un automóvil cuando ocurrió el ataque.

El puente de Kerch es una vía estratégica para el abastecimiento ruso y es un símbolo de la anexión de Crimea, ocurrida en 2014.

Este ataque de Ucrania a Rusia fue el segundo de gran impacto contra esa misma infraestructura, después de una explosión en octubre del 2022.

Ataque al puente de Chonhar

De igual forma, Ucrania atacó al puente de Chonhar, una de las principales conexiones terrestres entre la península de Crimea y las zonas del sur de Ucrania ocupadas por Rusia.

Ese 6 de agosto del 2023, la superficie de la carretera resultó dañada. Las fuerzas Armadas ucranianas justificaron el ataque, apelando a que la estructura era utilizada para trasladar tropas y suministros.

Si bien no hubo víctimas, la magnitud de este ataque radica en la función logística del puente de Chonhar.

Operación Telaraña: drones contra bases aéreas rusas

El 1 de junio del 2025, Ucrania ejecutó la operación denominada “Telaraña”. Se trató de un bombardeo coordinado con drones contra bases aéreas militares rusas ubicadas en distintas regiones del país.

De acuerdo con el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), se utilizaron 117 drones explosivos ocultos en estructuras transportadas por camiones, desde donde fueron lanzados cerca de los objetivos.

La operación alcanzó instalaciones en regiones como Irkutsk y Murmansk, toda vez que 41 aeronaves resultaron alcanzadas, según el SBU.

El objetivo era impactar a aviones militares del Kremlin, incluidos bombarderos capaces de transportar misiles de largo alcance. No hubo reportes de víctimas civiles.

Ofensivas rusas

Mariúpol: bombardeo contra un teatro

El 16 de marzo del 2022, el ejército ruso destruyó gran parte del Teatro Dramático Regional de Donetsk, en Mariúpol. Dicho inmueble era usado como refugio de civiles en Ucrania, quienes se estaban resguardando de los bombardeos durante el ataque de Rusia. En el exterior escribieron la palabra “niños” para advertir que había menores refugiados.

La agencia Associated Press difundió testimonios de sobrevivientes, fotografías y videos, con los cuales estimó que alrededor de 600 personas murieron, cifra que no constituye un balance oficial.

Por su parte, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU confirmó que entre 500 y 600 civiles se encontraban en el teatro durante el bombardeo.

Un misil contra una estación ferroviaria

Un misil impactó los alrededores de la estación ferroviaria de Kramatorsk, donde cientos de personas esperaban trenes para abandonar la región ante el avance de las fuerzas rusas el 8 de abril, a casi dos meses del inicio de la guerra. Entre los pasajeros había mujeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

La estación era un punto importante para la evacuación de civiles del este de Ucrania. El ejército del Kremlin usó municiones de racimo, provocando que los explosivos se dispersaran sobre una zona amplia.

La Comisión Internacional de Investigación de la ONU documentó 59 personas muertas y 92 heridas. Determinó que se utilizó un misil balístico Tochka-U con una ojiva de municiones de racimo.

La comisión concluyó que probablemente las fuerzas rusas realizaron un ataque indiscriminado y desproporcionado. Sin embargo, reconoció dificultades para determinar de forma concluyente la dirección del lanzamiento, lo que ayudaría a definir un ataque deliberado.

Sumy: dos misiles durante el Domingo de Ramos

Dos misiles balísticos impactaron contra el centro de Sumy, durante la celebración del Domingo de Ramos, el 13 de abril de 2025.

El primer proyectil alcanzó a un edificio de la Universidad Estatal de Sumy; el segundo explotó en el aire y dispersó fragmentos sobre una zona urbana, cuando civiles estaban en las calles o viajaban en autobuses.

Hubo alrededor de 31 civiles muertos y 105 heridos, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos, la mayoría afectados por la segunda explosión.

La ONU señaló que muchas víctimas viajaban en un autobús urbano que quedó destruido por este ataque de Rusia en Ucrania.

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