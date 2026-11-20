Caso Sofía causa polémica. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Sofía Calderón, de 19 años, ingresó a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León para realizarse una cesárea y perdió la vida durante la operación. Familiares de la joven denunciaron que les entregaron el cuerpo y le faltaban órganos.

Familiares presentan denuncia por falta de los órganos de Sofía

El pasado 19 de julio, Sofía Calderón acudió al Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 23 del IMSS, en Monterrey, para someterse a una cesárea. Durante la operación se presentaron complicaciones y lamentablemente la joven falleció.

Los médicos pidieron autorización a los familiares para realizar una autopsia y determinar la causa de muerte. Al recibir el cuerpo, se percataron que faltaban varios órganos.

La familia de Sofía presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Nuevo León para esclarecer lo sucedido. Medios reportan que la FGJE entregó el caso a la Fiscalía General de la República (FGR) porque la denuncia es en contra de empleados federales y no les corresponde a ellos realizar las investigaciones pertinentes.

IMSS aclara qué pasó con los órganos de Sofía

Sobre el caso de Sofía, el IMSS de Nuevo León informó que al finalizar la autopsia para determinar la causa de muerte, los órganos de la joven quedaron bajo resguardo en el Servicio de Patológica de la unidad médica y no fueron desechados como mencionan algunas versiones.

También niega que se haya realizado algún procedimiento en los ojos.

“Reconocemos que la familia no recibió la información con la claridad y oportunidad necesarias”, informó el IMSS.

Las autoridades de salud se comprometen a entregar los órganos de Sofía una vez que concluya la investigación, además se entregará una copia del expediente clínico. “El IMSS asignará a personal especializado para brindarle atención y acompañamiento permanente (a la familia)”,.

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