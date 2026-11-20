Prevén llegar a un acuerdo comercial entre Europa y México. Foto: AFP

La incertidumbre comercial con Estados Unidos está impulsando un acercamiento entre México y la Unión Europea (UE), que buscan ampliar sus intercambios mediante un acuerdo que todavía requiere la ratificación del Senado mexicano. El pacto permitiría reducir aranceles y abrir nuevos mercados para productos nacionales, mientras continúa la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, señaló este viernes 20 de noviembre que espera avances en la aprobación del acuerdo antes de concluir 2026. Sin embargo, la Secretaría de Economía informó a Reuters que todavía no existe una fecha para su ratificación.

El acercamiento ocurre en un contexto de dependencia comercial: alrededor del 80% de las exportaciones mexicanas tiene como destino Estados Unidos, de acuerdo con Reuters. Esta concentración expone a los exportadores nacionales a los cambios arancelarios y a las decisiones comerciales de Washington.

México busca ampliar mercados ante incertidumbre del T-MEC

La revisión del T-MEC y las medidas arancelarias impulsadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, han generado incertidumbre para las cadenas de suministro de América del Norte.

En julio de 2026, Estados Unidos decidió no extender el tratado por otro periodo de 16 años. Con ello, comenzó una etapa de revisiones anuales que mantiene abierta la discusión sobre las condiciones comerciales de los tres países.

En este escenario, la Unión Europea representa una opción para ampliar los destinos de exportación de México, aunque no sustituye la importancia del mercado estadounidense.

Durante una entrevista con Reuters en Ciudad de México, Hansen explicó que las condiciones geopolíticas están acercando a los países interesados en mantener relaciones comerciales basadas en reglas y acuerdos.

El funcionario también consideró que las negociaciones de México con Estados Unidos podrían estar influyendo en los tiempos de ratificación del pacto europeo. No obstante, expresó confianza en que el Senado mexicano pueda aprobarlo antes de finalizar el año.

Acuerdo comercial México-UE sigue pendiente de ratificación

México y la Unión Europea firmaron el Acuerdo Global Modernizado y el Acuerdo Comercial Interino el 22 de mayo de 2026, después de un proceso de negociación iniciado en 2016.

El Parlamento Europeo aprobó el acuerdo interino el 8 de julio, mientras que el Consejo de la Unión Europea concluyó sus procedimientos internos el 14 de julio.

Sin embargo, México todavía debe completar su proceso de ratificación.

El senador Marko Cortés, presidente de la Comisión de Organismos Internacionales, señaló el 19 de noviembre que el Senado espera que el Ejecutivo federal remita los acuerdos para su análisis.

Durante una reunión con Hansen, el legislador pidió agilizar el procedimiento para aprovechar las oportunidades comerciales, particularmente en el sector agroalimentario.

La aprobación del acuerdo interino permitiría aplicar disposiciones comerciales mientras continúa el proceso correspondiente al Acuerdo Global Modernizado, que también incluye componentes políticos y de cooperación.

¿Qué productos mexicanos podrían beneficiarse del acuerdo con Europa?

La modernización comercial contempla la eliminación de gran parte de los aranceles pendientes y la reducción de obstáculos para el intercambio de mercancías.

De acuerdo con Hansen, entre los productos mexicanos con oportunidades de crecimiento en Europa se encuentran:

Aguacate

Chile

Cacao

Tequila

Por su parte, la Unión Europea busca ampliar sus exportaciones de carne de cerdo, pollo y productos lácteos hacia México.

La Comisión Europea señala que el acuerdo también permitirá eliminar el 95% de los aranceles mexicanos elevados que todavía afectan a determinados productos agroalimentarios europeos.

Además, contempla medidas de protección para las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, así como mecanismos para facilitar el comercio.

No obstante, la eliminación de aranceles no significa que desaparezcan los requisitos sanitarios, fitosanitarios o de calidad que deben cumplir los productos.

Comercio entre México y Europa supera los 87 mil millones de euros

La relación comercial entre México y la Unión Europea ya representa un mercado importante para ambas economías.

De acuerdo con el Consejo de la Unión Europea, el intercambio bilateral de mercancías alcanzó casi 87 mil millones de euros durante 2025, mientras que el comercio de servicios superó los 29 mil millones de euros en 2024.

La Comisión Europea también reporta que la inversión acumulada de la UE en México alcanzó 207 mil millones de euros en 2024, equivalente al 28% de la inversión extranjera acumulada en el país, según sus cifras.

Además, más de 11 mil empresas europeas tienen presencia en México y más de 45 mil exportan mercancías al mercado mexicano.

El nuevo acuerdo contempla disposiciones relacionadas con inversiones, servicios, contratación pública, comercio digital, propiedad intelectual y acceso a materias primas estratégicas.

México y Europa avanzan en acuerdos sanitarios para facilitar exportaciones

El acercamiento comercial también produjo resultados durante la visita de Hansen a México.

La Comisión Europea informó este 20 de noviembre que ambas partes avanzaron en medidas sanitarias y fitosanitarias para facilitar el acceso de productos agroalimentarios a sus respectivos mercados.

Entre los asuntos abordados se encuentran procedimientos relacionados con manzanas de Italia, kiwi de Grecia y chile de Portugal, además de posibles autorizaciones para carne de cerdo de Francia e Irlanda, sujetas a los requisitos correspondientes.

También acordaron trabajar en una hoja de ruta durante 2027 para explorar el reconocimiento de equivalencias en productos orgánicos.

La misión comercial europea contó con 119 representantes empresariales de 22 países de la UE, quienes participaron en encuentros para ampliar las relaciones agroalimentarias con México.

¿Cuándo entraría en vigor el acuerdo comercial México-Unión Europea?

Aunque Hansen expresó confianza en una ratificación antes de concluir 2026, todavía no existe una fecha confirmada para la entrada en vigor del acuerdo.

El Consejo de la Unión Europea establece que el Acuerdo Comercial Interino comenzará a aplicarse el primer día del segundo mes posterior al intercambio de notificaciones oficiales entre ambas partes.

Esto significa que una eventual ratificación mexicana en diciembre no garantizaría su entrada en vigor durante ese mismo mes.

Por ahora, el siguiente paso corresponde al procedimiento de aprobación en México, mientras ambos socios buscan ampliar sus mercados en un escenario de incertidumbre comercial con Estados Unidos.

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