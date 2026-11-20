Foto: David Rubí

La nueva temporada de “Stick” ya está disponible a través de Apple TV, la serie que ha divertido a miles alrededor del mundo, se ha convertido en un referente de la comedia y el deporte.

En esta segunda entrega se habla de cómo tomar riesgos en la vida. Una de sus protagonistas es Rhea Seehorn, quien habló sobre la importancia de no quedarse con las ganas en entrevista con Unotv.com.

“¿Cuánto puede asustarnos estar comprometidos a sorprendernos y probar algo?, me pregunto si podré, me pregunto si soy, si realmente es algo que quiero hacer o si esta mejor no intentarlo, y si es posible en todo caso, tomar ese riesgo”, reflexionó la actriz estadounidense.

La trama central de “Stick” es sobre un deportista que ve su carrera colapsar, pero un giro inesperado lo lleva a encontrar a un chico que lo inspira a regresar al triunfo desde otra perspectiva, pero no todo es tan sencillo como parece. En el caso del protagonista de la serie, Owen Wilson, este deporte le interesa mucho porque hay varios familiares que disfrutan de torneos de golf.

“Yo investigué mucho de golf, es que en otros programas o películas se supone que tienes que aprender alguna habilidad, pero hay veces que no lo consigues, en este caso me importa, porque mi papá juega y porque mi hermano intenta saber mucho de golf”, declaró Wilson a Uno TV.

Mariana Treviño sorprende en México: Peter Dager destaca su popularidad

Foto: David Rubí

Para esta temporada toma relevancia la presencia de una actriz mexicana que los sorprendió a todos y conquistó a todo el equipo coprotaognizado por Peter Dager, se trata de Mariana Treviño, quien en México es conocida por “Club de Cuervos” y, recientemente, por su participación en “Mentiras All-Stars”, donde compartió créditos con Belinda y Danna.

Sobre la actriz mexicana es Peter Dager quien habla sobre el impacto que tiene su presencia en la gente, pues, durante una rápida visita a nuestro país, pudo ser testigo del efecto Mariana Treviño.

“Mariana Treviño es un ícono, tenemos un director con el que visitamos México, no habíamos ido y él en México dijo: ‘déjame escribir con Mariana’ y fuimos a tomar café y es sorprendente cómo toda la gente reconoce a Mariana y está sorprendida con su forma de gritar, de llorar, ella es posiblemente más famosa que Owen, en México”, destacó el actor que da vida a la joven promesa del golf en la trama.

La segunda temporada de Stick ya está disponible.

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