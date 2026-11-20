Lugares en el Estado de México para cortar tu árbol. Foto: Cuartoscuro

Si el tiempo para poner tu árbol de Navidad te está consumiendo y quieres vivir la experiencia de escoger y cortarlo, aprovecha estos 12 lugares cerca de CDMX, en el Estado de México.

Según Probosque para la temporada 2026, el Estado de México cuenta con 658 plantaciones legalmente establecidas, de las cuales 239 se encuentran en etapa de comercialización, distribuidas en 34 municipios de la entidad, entre ellos Amecameca, Xonacatlán, Valle de Bravo, Tlalmanalco y Villa del Carbón, principales regiones productoras de árboles de Navidad.

Si buscas cortarlo tú mismo, estos son los corredores que promueve Probosque para visitar distintas zonas productoras.

1. Rancho Doña Flor, en Tenango del Valle

Este corredor combina la visita a una plantación navideña con recorridos por la zona arqueológica y la oferta gastronómica de Tenango del Valle. También incluye parques ecoturísticos con actividades como senderismo, paseos en bicicleta, campismo y renta de cabañas.

2. Tejocotillos, en Xonacatlán

En los bosques de Santiago Tejocotillos hay plantaciones donde puedes elegir y cortar tu árbol. La ruta también contempla un parque ecoturístico con cabañas, zona de campamento, gotcha, paseos nocturnos y albercas, además de espacios para comprar artesanías.

3. Presa Brockman, en El Oro

En este corredor se encuentra la plantación La Ciénega, donde puedes seleccionar y cortar tu árbol. La visita puede complementarse con actividades en el parque ecoturístico de la Presa Brockman, como paseos en lancha, kayak, pesca deportiva, ciclismo, tirolesa, cabalgatas y senderismo.

4. Mimiapan, en Xonacatlán

El corredor se ubica en la zona montañosa de San Miguel Mimiapan y reúne distintas plantaciones navideñas. Durante el recorrido también puedes conocer artesanías elaboradas con elementos naturales y probar la gastronomía típica de la región.

5. La Guacamaya

Esta ruta ofrece una plantación para elegir y cortar un árbol de Navidad, además de opciones de ecoturismo. Entre sus atractivos está el sendero Raíces-Parque Los Venados, en las faldas del Nevado de Toluca, con cabañas, campamento, palapas, asadores y veredas para caminar.

6. Corral de Piedra, en Amanalco

En esta zona hay diversas plantaciones navideñas. El corredor permite complementar la visita con destinos naturales como el Parque Ecoturístico Corral de Piedra y el Parque de Turismo Matawi, donde se pueden realizar actividades como senderismo y ciclismo de montaña, además de observar flora y fauna.

7. Amecameca

Al oriente del Estado de México, este corredor reúne plantaciones de árboles navideños y atractivos como el Bosque Esmeralda, que cuenta con parque ecoturístico, santuario de luciérnagas y cabañas. También hay opciones gastronómicas para hacer una visita familiar.

8. Tlazala

Además de recorrer plantaciones y elegir un árbol natural, en este corredor puedes conocer la oferta de los productores locales, con comida tradicional y actividades para niñas y niños. Entre los atractivos de la zona está la Presa Iturbide.

9. Presa de Llanos, en Villa del Carbón

En este corredor participa la asociación Silvicultores Unidos del Alto Pánuco (SUCAP), que agrupa productores de árboles navideños. La visita puede combinarse con un recorrido por la presa y los paisajes de Villa del Carbón.

10. Llano de Lobos

Esta ruta reúne plantaciones navideñas y atractivos naturales. También ofrece opciones de hospedaje en cabañas, parques ecoturísticos, campismo y venta de alimentos, por lo que puede ser una alternativa para pasar más tiempo en la zona.

11. El Nevado

El corredor permite visitar plantaciones ubicadas en la región del Nevado de Toluca. Entre sus atractivos se menciona un parque temático de dinosaurios, un centro acuícola de producción de trucha y distintos puntos para disfrutar del paisaje.

12. Texcoco-Tepetlaoxtoc

En el municipio de Tepetlaoxtoc puedes visitar plantaciones navideñas y complementar el recorrido con paseos a caballo, gastronomía típica, artesanías y miradores de la región.

¿Qué árboles de Navidad se producen en el Edomex?

Entre las especies que se cultivan en las plantaciones mexiquenses están el pino ayacahuite (Pinus ayacahuite), el oyamel (Abies religiosa) y la Pseudotsuga.

Antes de comprar, verifica que el árbol tenga su etiqueta o cintillo de legal procedencia y que provenga de una plantación registrada. Para conocer la ubicación de los predios participantes y confirmar horarios, disponibilidad, precios y actividades, consulta el portal de Probosque: https://probosque.edomex.gob.mx/.

¿Dónde comprar o cortar un árbol de Navidad en CDMX?

En la Ciudad de México también existen productores en el suelo de conservación, principalmente en la zona del Ajusco y las alcaldías Tlalpan, Milpa Alta y Magdalena Contreras.

Entre los sitios identificados en temporadas anteriores están el Rancho Las Palomas, en el Vivero Forestal San Miguel Ajusco, y el Vivero El Cofrecito. Antes de trasladarte, confirma con la Sedema si participan en la temporada 2026, así como la disponibilidad de árboles y las condiciones de acceso.

¿Dónde encontrar plantaciones de árboles de Navidad en otros estados?

Si buscas opciones fuera de la Ciudad de México y el Estado de México, puedes consultar la Red de Personas Productoras Mexicanas de Árboles de Navidad de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

El directorio reúne información de plantaciones en distintas entidades del país y permite ubicar productores nacionales. Es una herramienta para buscar alternativas cercanas a tu lugar de residencia y verificar directamente con cada sitio si recibe visitantes, permite el corte en campo o vende árboles ya cosechados.

Consulta el directorio en: https://productores-de-arboles-de-navidad.cnf.gob.mx/

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