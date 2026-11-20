El cantante cierra el año con proyectos. Foto: David Rubí

A través de las redes sociales se dio a conocer el primer avance de lo que será el próximo disco de Pablo Alborán, el cual fue grabado en el estudio británico Abbey Road y se hizo con orquesta. Se trata del disco “Sinfónico”, que es un recorrido por sus casi 17 años de carrera en la música.

En días pasados, Alborán vivió mucha incertidumbre al intentar salir de los Estados Unidos, tras asistir al Latin Grammy, justo un día antes de la suspensión de vuelos que se ordenó por parte de la Casa Blanca para todos los vuelos en territorio nacional, lo que desató en redes una serie de teorías de la conspiración, algunas de ellas, llegaron a oídos de Pablo.

En entrevista para Unotv.com, declaró:

“He tenido todo tipo de conspiraciones, todo mundo me decía que algo estaba pasando en Estados Unidos, todavía estoy ahí dándole vueltas, pero nada; fue una salida de los primeros aviones que pudieron salir yo con tal de poder volver, bueno veníamos a México yo feliz”. Pablo Alborán, cantante

Y justo en México el cantante aprovechó para ir a una tienda de discos, en la Colonia Roma de manera sorpresiva para hacer una muy exclusiva presentación de lo que será si siguiente paso: Un disco que sale bajo el sello de su propia disquera, es si Sinfónico y cuenta con la participación de un coro infantil, además que se grabó en varios países.

“Necesitaba que al menos este álbum marcara un antes y un después en mi carrera, o un punto y a parte, porque es una manera de agradecer todo lo que ha pasado estos años, porque son canciones que han pasado por el filtro de un público, ya no son mis historias, son las historias de varias personas y que estuviera tocado por humanos”. Pablo Alborán, cantante

“Sinfónico” verá la luz el próximo 18 de diciembre con la Orquesta de Londres; Pablo ya está preparando la gira, en la que trabajará con orquestas locales de cada ciudad que visite, lo que será un reto en cada país pues tendrán que ensayar y preparar a cada grupo de músicos.

“La gira va a arrancar en abril, nos queda todavía la gira del KM0 en febrero de Estados Unidos y nada más terminar esa gira embarcamos en la gira del Sinfónico que va a ser más cortita porque es más exigente y con las sinfónicas pero arrancamos en abril”, reveló a manera de primicia para UnoTV.com. Pablo Alborán cierra el año lleno de proyectos y presentaciones.

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