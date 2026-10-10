La historia de Timbiriche revive: fecha de estreno de la serie, horarios y elenco
Integrantes de Timbiriche rechazaron la versión de la serie que se estrenará este viernes.
La serie “Timbiriche” se estrenará este 9 de octubre en México, Estados Unidos y otros países de habla hispana, en ella se contará la historia de uno de los grupos juveniles que dejaron huella en el país. Estas son las horas de estreno en cada territorio y los detalles de la producción.
La serie estará disponible a través de la plataforma digital ViX. Los dos primeros episodios podràn verse desde un dispositivo móvil o pantallas inteligentes, y después se estrenará un nuevo capítulo cada viernes a las 7:00 pm.
¿A qué hora se estrena la serie de Timbiriche en cada país?
7:00 p. m.
- México
- Guatemala
- El Salvador
- Honduras
- Nicaragua
- Costa Rica
8:00 p. m.
- Panamá
- Colombia
- Ecuador
- Perú
9:00 p. m.
- Estados Unidos
- República Dominicana
- Puerto Rico
- Venezuela
- Bolivia
10:00 p. m.
- Argentina
- Uruguay
- Paraguay
- Chile
¿Quiénes encarnan a los integrantes de Timbiriche?
“Timbiriche” es una producción que estuvo a cargo de Humberto Hinojosa Ozcariz y que cuenta con un elenco con experiencia en el espectáculo:
- Macarena García como Sasha Sokol
- Sebastián Poza como Benny Ibarra
- Iker Sánchez Solano como Diego Schoening
- Luis de la Rosa como Erik Rubín
- Michelle Pellicer como Paulina Rubio
- Sol Wainer como Mariana Garza
- Jesusa Ochoa como Alix Bauer
- Edu Maruri como Eduardo Capetillo
- Andrea Chaparro como Edith Márquez
- Clara Dalmao como Thalía
- Osvaldo Benavides como Luis de Llano
- Alberto Guerra
¿De qué tratará la serie de Timbiriche?
La serie “Timbiriche” es una ficción inspirada en hechos reales que abordará los inicios y el ascenso de la agrupación juvenil, que alcanzó popularidad en la música pop en español durante la década de los 80.
La historia seguirá a sus protagonistas desde los primeros ensayos y audiciones hasta su llegada a la fama, así como las rivalidades, los cambios en la integración del grupo y los conflictos personales que enfrentaron fuera de los escenarios.
La producción también abordará las relaciones entre los integrantes, sus aspiraciones y las decisiones que marcaron su trayectoria dentro de la banda.
De acuerdo con la descripción de la plataforma, se trata de una historia de ficción inspirada en hechos reales, por lo que no constituye una reconstrucción documental de todos los acontecimientos relacionados con Timbiriche.
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