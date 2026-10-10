La historia de Timbiriche revive: fecha de estreno de la serie, horarios y elenco

La serie “Timbiriche” se estrena este 9 de octubre. Foto: Cuartoscuro

La serie “Timbiriche” se estrenará este 9 de octubre en México, Estados Unidos y otros países de habla hispana, en ella se contará la historia de uno de los grupos juveniles que dejaron huella en el país. Estas son las horas de estreno en cada territorio y los detalles de la producción.

La serie estará disponible a través de la plataforma digital ViX. Los dos primeros episodios podràn verse desde un dispositivo móvil o pantallas inteligentes, y después se estrenará un nuevo capítulo cada viernes a las 7:00 pm.

¿A qué hora se estrena la serie de Timbiriche en cada país?

7:00 p. m.

México

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

8:00 p. m.

Panamá

Colombia

Ecuador

Perú

9:00 p. m.

Estados Unidos

República Dominicana

Puerto Rico

Venezuela

Bolivia

10:00 p. m.

Argentina

Uruguay

Paraguay

Chile

¿Quiénes encarnan a los integrantes de Timbiriche?

“Timbiriche” es una producción que estuvo a cargo de Humberto Hinojosa Ozcariz y que cuenta con un elenco con experiencia en el espectáculo:

Macarena García como Sasha Sokol

como Sebastián Poza como Benny Ibarra

como Iker Sánchez Solano como Diego Schoening

como Luis de la Rosa como Erik Rubín

como Michelle Pellicer como Paulina Rubio

como Sol Wainer como Mariana Garza

como Jesusa Ochoa como Alix Bauer

como Edu Maruri como Eduardo Capetillo

como Andrea Chaparro como Edith Márquez

como Clara Dalmao como Thalía

como Osvaldo Benavides como Luis de Llano

como Luis de Llano Alberto Guerra

¿De qué tratará la serie de Timbiriche?

La serie “Timbiriche” es una ficción inspirada en hechos reales que abordará los inicios y el ascenso de la agrupación juvenil, que alcanzó popularidad en la música pop en español durante la década de los 80.

La historia seguirá a sus protagonistas desde los primeros ensayos y audiciones hasta su llegada a la fama, así como las rivalidades, los cambios en la integración del grupo y los conflictos personales que enfrentaron fuera de los escenarios.

La producción también abordará las relaciones entre los integrantes, sus aspiraciones y las decisiones que marcaron su trayectoria dentro de la banda.

De acuerdo con la descripción de la plataforma, se trata de una historia de ficción inspirada en hechos reales, por lo que no constituye una reconstrucción documental de todos los acontecimientos relacionados con Timbiriche.

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