¡Sangriento robo! Keegan Allen, actor de “Pretty Little Liars”, denuncia que fue golpeado y asaltado en Los Ángeles

Keegan Allen. Foto: AFP

Keegan Allen, actor de la serie “Pretty Little Liars“, denunció haber sido víctima de un robo en Los Ángeles durante la noche del jueves. A través de un video publicado en sus redes sociales, el intérprete mostró las consecuencias del incidente, con sangre en el rostro y visiblemente afectado por lo ocurrido.

En el video compartido en Instagram, el actor aparece conmocionado y con una aparente herida en la cabeza. Las imágenes muestran sangre que le escurre por el cuello, mancha su ropa y cubre una de sus manos.

“Me acaban de robar mi reloj a las afueras de Laurel Supply”, dijo Allen, refiriéndose a un supermercado de West Hollywood, uno de los vecindarios de clase alta de Los Ángeles.

“Dos tipos me golpearon en la cabeza y me apuntaron con una pistola y un cuchillo, y luego huyeron”. Keegan Allen

La publicación del actor de 37 años incluye imágenes de una cámara de seguridad en la que se ven a dos hombres encapuchados arrinconándolo al lado de una camioneta en un estacionamiento.

En el video se ve también a Allen quitarse algo de la muñeca mientras le apuntan con armas de fuego. Después le golpean varias veces y salen corriendo.

El departamento del sheriff confirmó que “la víctima fue golpeada en la cabeza con una pistola. Los sospechosos obtuvieron el reloj de la víctima y huyeron en un vehículo no identificado”.

Allen añadió que los sospechosos, que vestían sudaderas oscuras con capucha y se le acercaron cuando entraba en su coche, “llevaban máscaras”.

Se filtra audio del 911 de llamada de Keegan Allen

En una grabación de la llamada al 911 obtenida en exclusiva por Page Six, los agentes del Departamento del Sheriff de Los Ángeles hablaron sobre la“agresión” de Keegan Allen.

“Al llegar, los agentes contactaron con un hombre adulto, quien declaró que dos hombres adultos vestidos de negro se le acercaron. Uno de los sospechosos apuntó con una pistola plateada a la víctima, mientras que el otro le apuntó con un cuchillo y le exigió su reloj y su pulsera”, dijo el representante en un comunicado.

Posteriormente, Allen fue ingresado en un hospital para que especialistas revisaran la lesión de su cabeza.