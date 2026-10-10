Luis de Llano tampoco está de acuerdo con la serie de Timbiriche; el productor lanza comunicado

Luis de Llano habla sobre serie de Timbiriche Foto: Cuartoscuro

El productor Luis de Llano manifestó su desacuerdo con la nueva serie de Timbiriche que se estrenará a través de la plataforma ViX

Fue a través de un comunicado donde aseguró que no autoriza el uso comercial de su imagen para dicha producción.

“Se hace constar que se ha procedido por las vías notariales y judiciales correspondientes a notificar a la empresa, plataforma y productora, la oposición formal al uso lucrativo e inconsentido de la imagen y derechos del suscrito en cualquier obra de ficción o documental, deslindándonos de cualquier narrativa emitida de forma unilateral por dichas empresas”, se puede leer.

Este posicionamiento llega después de que los miembros de la agrupación lanzaran un comunicado firmado por Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol, donde puntualizan que ninguno de ellos participó en la creación de la serie.

También señalaron que tampoco fueron consultados sobre el contenido de la misma:

“Ante el próximo estreno de una serie llamada ‘Timbiriche’ queremos hablar con claridad. Ninguno de nosotros participó en la creación ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad”, se lee.

Cabe destacar que la serie llegará a ViX el viernes 9 de octubre, con sus dos primeros episodios disponibles, y después se estrenará un nuevo capítulo cada viernes a las 7:00 pm.

La relación de Luis de Llano y Timbiriche

Luis de Llano fue uno de los productores de la agrupación infantil y juvenil Timbiriche, que se fundó en 1982, participando en el desarrollo del grupo conformado por jovenes como Sasha Sokol, Paulina Rubio, Mariana Garza, Alix Bauer, Benny Ibarra y Diego Schoening.

Su papel fue importante en el lanzamiento y consolidación de la banda, pero su trayectoria también está marcada por la denuncia en su contra por parte de la cantante Sasha Sokol en 2022, quien lo acuso de abuso sexual cuando ella tenía 14 años y él era un adulto de 39 años.

La cantante señaló que existió un abuso de poder debido a la diferencia de edad y a la posición que de Llano ocupaba dentro de la industria musical.

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