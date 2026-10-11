“Cristiada” regresa a los cines a 14 años de su estreno con Andy García

El actor Andy García. AFP

La película “Cristiada” regresa a las salas de cine en México el jueves 15 de octubre, 14 años después de su estreno, con una nueva versión doblada al español por su protagonista, el actor cubano Andy García.

“Es sumamente importante para mí apoyar la película porque es una historia muy importante y que le tengo mucho respeto, cariño”, expresó el intérprete en entrevista para UnoTV.

El relanzamiento coincide con los 100 años del inicio de la Guerra Cristera, conflicto histórico que aborda la cinta y que marcó la lucha por la libertad religiosa en el país.

¿Por qué “Cristiada” regresa a los cines después de 14 años?

El reestreno de “Cristiada” llega en el marco del centenario del inicio de la Guerra Cristera, conflicto que comenzó en México en 1926 y que enfrentó al gobierno con grupos que defendían la libertad religiosa.

La cinta aborda las consecuencias de este episodio histórico y las decisiones de quienes participaron en la lucha.

Andy García destacó que aceptó prestar su voz para la nueva versión porque considera que la película mantiene vigente su mensaje.

“La historia es sumamente profunda e importante. Se habla de una cosa que siempre va a ser parte de la lucha del ser humano, que es la libertad absoluta del ser humano. En este caso, una libertad religiosa”, señaló.

Andy García dobla por primera vez una película completa al español

Una de las principales novedades del regreso de “Cristiada” a los cines es que Andy García prestó su propia voz para la versión doblada al español, algo que no había hecho antes en una película completa.

Aunque el español es parte de sus raíces, el actor reconoció que su acento cubano fue uno de los aspectos que tomó en cuenta antes de aceptar el proyecto.

“Yo les digo: ‘Bueno, pero yo no voy a sonar como un mexicano, voy a sonar como cubano que soy. Yo soy cubano, sé que todavía tengo mi cubanidad en mi acento’. Y me dijeron: ‘No importa, queremos que se identifique que eres tú hablando’. Eso fue lo que me comprometí a hacer”, relató.

García explicó que, aunque conoce su propia voz en español, nunca había enfrentado un trabajo de doblaje de esta magnitud.

Para el intérprete, lo más importante fue contribuir a que la película pudiera reencontrarse con el público mexicano mediante esta nueva versión.

¿De qué trata “Cristiada”, la película que vuelve a los cines?

“Cristiada” está basada en acontecimientos de la Guerra Cristera, conflicto armado que se desarrolló en México entre 1926 y 1929, en medio de las tensiones entre el gobierno y sectores católicos por las restricciones a las actividades religiosas.

La historia aborda las consecuencias de este enfrentamiento y las decisiones de distintos personajes que participaron en uno de los periodos más complejos del país.

A propósito del reestreno, Andy García invitó a quienes todavía no han visto la cinta a conocer este capítulo de la historia mexicana.

“Es sumamente importante ver esta historia porque, como dice el dicho, es importante recordar los errores de la historia cometidos para no repetirlos”.

El actor consideró que recordar estos acontecimientos permite reflexionar sobre la importancia de las libertades y las consecuencias de los conflictos del pasado.

Andy García destaca el cine mexicano en el regreso de “Cristiada”

Además de hablar sobre la importancia histórica de la cinta, Andy García reconoció el trabajo de los cineastas y del equipo artístico que participó en la producción.

“Hay que estar muy orgulloso del cine mexicano, que es un cine con mucho poder y belleza a través de un legado enorme”, expresó.

El actor calificó a “Cristiada” como una “bella película” y destacó la labor de sus colaboradores, entre ellos el fotógrafo Eduardo Martínez Solares, así como de los responsables del diseño de producción y el vestuario.

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