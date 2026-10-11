Cárteles mexicanos roban autos de lujo en EE.UU. para crear “monstruos” blindados

Así cruzan los cárteles autos robados en EE.UU. Foto: AFP

Los cárteles mexicanos están robando vehículos de lujo en Estados Unidos para trasladarlos a México, donde algunas camionetas son modificadas para convertirse en los llamados “monstruos”, vehículos blindados artesanales utilizados en enfrentamientos armados.

Una investigación de Los Angeles Times y Puente News Collaborative documentó cómo grupos criminales, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, aprovechan retrasos en los procesos para denunciar y rastrear automóviles de alquiler.

Cárteles mexicanos roban autos de lujo en EE.UU.

De acuerdo con el reportaje del periodista Steve Fisher, los grupos criminales sustraen vehículos de agencias de alquiler y los trasladan a México. Aunque los robos ocurren en distintos puntos de Estados Unidos, California destaca como uno de los principales focos, junto con Texas y Arizona.

Entre los modelos buscados están las camionetas:

Chevrolet Suburban

Ford Raptor

Toyota

Cadillac Escalade

SUV de BMW

Los vehículos todoterreno y de gran potencia resultan atractivos por su capacidad para circular en terrenos difíciles.

Así operan para llevar los vehículos a México

El reportaje describe un método que no necesariamente requiere forzar cerraduras ni utilizar herramientas para encender los automóviles: los integrantes de las redes criminales rentan los vehículos y después los llevan a México.

Entre las prácticas identificadas están:

Contratar a personas en Estados Unidos para alquilar camionetas durante varios días.

Aprovechar coberturas de alquiler que incluyen protección en caso de robo.

Dejar las llaves en el estacionamiento de la agencia para que otro integrante recoja la unidad.

Utilizar identidades robadas para rentar vehículos por internet o en quioscos automatizados.

California, un punto clave para el robo de autos de alquiler

Uno de los factores señalados en la investigación son las restricciones legales de California sobre el rastreo por GPS de vehículos de alquiler cuando los contratos vencen.

Sharky Laguana, propietario de una empresa de renta de camionetas, aseguró que estas limitaciones dificultan conocer la ubicación de las unidades a tiempo.

El procedimiento para denunciar un robo puede prolongarse durante varios días. En algunos casos, la agencia debe enviar primero una notificación formal al cliente para exigir la devolución del vehículo.

Después, la unidad debe incorporarse a los registros estadounidenses de vehículos robados. El proceso puede complicarse todavía más si el automóvil se alquiló en un estado, debía devolverse en otro y cruzó la frontera desde un tercero.

Kevin Carter, especialista en recuperación de vehículos, señaló que, de cerca de un millón de casos que ha atendido durante 15 años, menos de la mitad llegaron a aparecer en la base de datos estadounidense, según el reportaje.

De autos de lujo a los llamados “monstruos”

Una vez en México, algunos vehículos pueden cambiar de placas y registrarse mediante procedimientos que, de acuerdo con los expertos consultados, dificultan detectar su origen ilícito.

Otros terminan convertidos en “monstruos” o “tanques mutantes”: camionetas con placas gruesas de acero, blindaje artesanal, troneras y soportes para armas.

Estas modificaciones buscan proteger a sus ocupantes durante enfrentamientos con grupos rivales o fuerzas de seguridad. Sin embargo, no todos los vehículos robados reciben este tipo de adaptaciones.

17 autos con reporte de robo

Recientemente, la Fiscalía de Sonora informó que el 9 de octubre aseguró 18 vehículos en un complejo de lujo de Puerto Peñasco, de los cuales 17 tenían reporte de robo en California, Arizona y Nevada.

En una camioneta blindada que no tenía reporte de robo se encontró droga. El operativo derivó de investigaciones por la desaparición de dos personas y también se relaciona con las indagatorias por un doble homicidio ocurrido el 4 de octubre.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado que los vehículos asegurados estén vinculados con algún cártel o modificaciones para convertirlos en vehículos “monstruo”. Las investigaciones continúan para establecer la procedencia de las unidades y determinar si están relacionadas con otros delitos por su procedencia.

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