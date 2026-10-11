Huracán Simon cambia su trayectoria y rozará México: mantienen alerta por lluvias, vientos y oleaje en estos estados

Huracán Simon mantiene en alerta. Foto; X/AFP.

El huracán Simon, que se mantiene en categoría 4, modificó ligeramente su trayectoria y el último pronóstico señala que pasará cerca de la costa mexicana, sin que disminuyan los riesgos por lluvias extraordinarias, vientos severos y oleaje elevado. El cambio ocurre después de que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) previera que el ciclón podría impactar la costa de Jalisco durante la mañana de este domingo 11 de octubre, entre los municipios de La Huerta y Tomatlán.

De acuerdo con el nuevo escenario, el sistema permanecería más tiempo frente a las costas de Jalisco, donde sus efectos continuarían durante este domingo y el lunes 12 de octubre. Las autoridades mantienen el llamado a la población de las entidades del Pacífico que podrían registrar afectaciones por el paso del fenómeno meteorológico.

Huracán Simon cambia su trayectoria y se mantiene frente a las costas de Jalisco

De acuerdo con Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, el huracán Simon modificó su trayectoria, por lo que el pronóstico de su desplazamiento cambió respecto a las previsiones anteriores, que contemplaban un posible impacto en la costa de Jalisco durante la mañana de este domingo, entre La Huerta y Tomatlán.

Con este ajuste, el ciclón permanecería más tiempo frente a las costas jaliscienses. Sus efectos continuarían durante este domingo y mañana lunes en la Región Costa Norte, al sur de Puerto Vallarta, por lo que se mantiene la atención sobre las comunidades costeras.

Mensaje de @laualzua, coordinadora nacional de Protección Civil, sobre el huracán #Simon. pic.twitter.com/ecpzYUGzjp — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 11, 2026

Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Simon se localiza aproximadamente a 40 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 100 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, en la misma entidad.

El #Huracán categoría 4 #Simon, se localiza este medio día 40 km al oeste-suroeste de Playa Pérula #Jalisco. Los detalles de los efectos que genera se describen en la imagen pic.twitter.com/nI2jVge2St — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 11, 2026

El sistema presenta las siguientes condiciones:

Vientos máximos sostenidos: 220 kilómetros por hora (km/h).

220 kilómetros por hora (km/h). Rachas de viento: 270 km/h.

270 km/h. Desplazamiento: hacia el nor-noroeste a 11 km/h.

La cercanía del huracán a la costa mantiene el riesgo de precipitaciones intensas, vientos fuertes y oleaje elevado.

Lluvias:

Extraordinarias: Jalisco (costa y oeste)

Torrenciales: Colima

Intensas: Nayarit (sur) y Michoacán (suroeste)

Muy fuertes: Sinaloa (sur)

Vientos:

Jalisco: de 210 a 230 km/h, con rachas de 240 a 250 km/h. Disminuirán durante el día.

Nayarit y Colima: de 100 a 120 km/h, con rachas de 130 a 140 km/h. Disminuirán durante el día.

Michoacán (costa oeste): de 50 a 70 km/h, con rachas de 80 a 90 km/h. Disminuirán durante el día.

Sinaloa (sur): de 50 a 70 km/h, con rachas de 80 a 90 km/h, con posibilidad de incremento.

Oleaje:

Jalisco: de 8 a 10 metros.

Colima: de 6 a 8 metros.

Nayarit: de 4 a 6 metros.

Sinaloa (sur): de 3 a 5 metros.

Baja California Sur (sur): de 1.5 a 2.5 metros.

Marea de tormenta:

Jalisco y Colima: de 1.5 a 2.5 metros.

Huracán Simon: zonas que podrían tener mayores afectaciones, según el SMN

De acuerdo con el ajuste de trayectoria descrito, el centro del huracán Simon se mantendría aproximadamente a 50 kilómetros de las costas de Jalisco, sin ingresar directamente a tierra. Sin embargo, esta distancia no elimina los riesgos asociados con sus bandas nubosas y sus efectos sobre el litoral.

Las condiciones meteorológicas podrían generar fuertes vientos, oleaje elevado y lluvias extraordinarias, principalmente en los municipios costeros de Jalisco y en puntos de Colima.

Entre las zonas que podrían registrar mayores afectaciones se encuentran:

Manzanillo , en Colima.

, en Colima. Cihuatlán , en Jalisco.

, en Jalisco. La Huerta , en Jalisco.

, en Jalisco. Playa Pérula , en Jalisco.

, en Jalisco. Cabo Corrientes, en Jalisco.

Las comunidades de la franja costera deben mantenerse atentas a los avisos de Protección Civil y a las actualizaciones del pronóstico meteorológico, debido a que las condiciones pueden cambiar conforme avance el ciclón.

Huracán Simon: esta es su trayectoria pronosticada por el SMN

De acuerdo con el pronóstico del SMN, el huracán Simon continuará su desplazamiento hacia el nor-noroeste y perderá intensidad durante los próximos días.

Para la tarde de este domingo 11 de octubre, se prevé que se mantenga como huracán categoría 3, a 60 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos de 195 km/h y rachas de 240 km/h.

Para el lunes 12 de octubre, Simon bajaría a huracán categoría 2 durante la madrugada, cuando se ubicaría a 35 kilómetros al oeste-noroeste de Cabo Corrientes. Por la tarde, se degradaría a categoría 1, a 105 kilómetros al noroeste de ese punto.

El pronóstico indica que el sistema se convertiría en tormenta tropical el martes 13 de octubre, cuando avanzaría frente a las costas de Nayarit y se localizaría a 90 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa, durante la tarde del mismo día.

Para el miércoles 14, se prevé que sea un sistema postropical o de remanentes, ya en tierra, a 75 kilómetros al norte de Mazatlán.

Sheinbaum pide resguardo en Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán por huracán Simon

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la población de los municipios costeros de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán para mantenerse en resguardo hasta que las autoridades emitan el aviso oficial de que el peligro ha terminado.

Ante el próximo impacto del huracán Simón categoría 4, exhortamos a la población de municipios costeros de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán a mantenerse en resguardo hasta el aviso oficial de que el peligro ha terminado.



Se ubica a 95 km al oeste de Manzanillo y 175 km al… pic.twitter.com/0b7CSK50Nd — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 11, 2026

Huracán Simon provoca afectaciones en Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán

El huracán Simon continúa generando afectaciones en distintas entidades del Pacífico mexicano, entre ellas Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán. Mientras el sistema permanece cerca del litoral, sus efectos mantienen en alerta a las autoridades y a la población de las zonas costeras.

Videos que circulan en redes sociales muestran las condiciones que enfrenta la población en distintos puntos durante el paso del ciclón. Las imágenes dan cuenta de los efectos del fenómeno en las localidades.

#Reportando 🌀 | Corrientes peligrosas en #Cihuatlán, #Jalisco. 🔴



⚠️⛈️ Las intensas lluvias del huracán #Simon, impulsadas por la marea de tormenta, provocan inundaciones con fuertes corrientes que recorren e inundan las calles de la localidad. pic.twitter.com/NPU8phohuq — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) October 11, 2026

#Reportando 🌀 | ¡IMPRESIONANTE! Así la fuerza de la #Marea en #BarraDeNavidad, #Jalisco. 🔴



⚠️🌊 La marea golpea con furia la costa de este destino en #Cihuatlán, por los efectos #Simon. Este escenario fue alertado por el #SMNmx difundido a través de los medios de SASSLA. pic.twitter.com/xlnbA1Je90 — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) October 11, 2026

⚠️ Impresionante video de cómo el mar en Manzanillo, #Colima salió a las calles por efectos del huracán ‘Simón

📹: Redes sociales pic.twitter.com/lapmTmwLNX — Soy Mike Zazueta (@SoyMikeZazueta) October 11, 2026

Tecomán, Colima… playa Pascuales, famosa internacionalmente por sus olas para practicar el surf…sus ramadas y restaurantes desaparecieron ante el fuerte oleaje y aún no tenemos frente a la costa a Simón pic.twitter.com/tUO7tM6GCM — Mario  (@Hisoymario) October 10, 2026

#Reportando 🌀 | Fuerte marejada en #SanTelmo, #Michoacán. 🔴



⚠️🌊 El huracán #Simon mantiene un peligroso oleaje que ingresa a la costa arrastrando rocas y escombros de palapas dañadas. pic.twitter.com/5g1czQpAlJ — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) October 11, 2026

🌀🇲🇽Breaking: Severe surf and high waves are forcefully hitting the beaches of Coahuayana , #Michoacan 🌊



⚠️ Hurricane #Simon remains less than 100 km away from the #Mexico coast, and its impacts are clearly visible in Michoacan. pic.twitter.com/21YBf8TTIS — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 11, 2026

Las operaciones aéreas también se han visto afectadas por las condiciones meteorológicas relacionadas con el huracán Simon. Los aeropuertos de Puerto Vallarta, Jalisco, y Manzanillo, Colima, anunciaron medidas de suspensión de operaciones ante el avance del sistema.

El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta informó que mantendría suspendidos los vuelos hasta las 8:00 horas del lunes 12 de octubre. Por ello, recomendó a los pasajeros con vuelos programados durante este fin de semana y las primeras horas del lunes comunicarse directamente con sus aerolíneas para consultar el estado de sus itinerarios.

⚠️ El @VallartaAirport informa que, atendiendo las recomendaciones, las llegadas de vuelos estarán suspendidas desde las 17:00 horas de hoy, sábado 10 de octubre, hasta las 8:00 horas del lunes 12 de octubre. pic.twitter.com/YO0Q1LpCHW — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 11, 2026

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Manzanillo, en Colima, anunció el cierre de sus instalaciones durante este domingo 11 de octubre, debido a las condiciones meteorológicas asociadas al huracán.

Actualización, pasajeros del Aeropuerto de Manzanillo:



Debido a las condiciones meteorológicas y conforme a la actualización del NOTAM emitido por las autoridades aeronáuticas, el aeropuerto permanecerá cerrado hoy 11 de octubre.



Continuemos atendiendo las recomendaciones de… pic.twitter.com/DeXB6r5dEE — Grupo Aeroportuario del Pacífico (@aeropuertosGAP) October 11, 2026

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