Yuridia explota contra empresario tras apagón en pleno concierto

Yuridia en concierto. Foto: Cuartoscuro

Yuridia vivió un momento de tensión durante su concierto en el Foro Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, luego de que una falla eléctrica dejara el escenario sin iluminación y afectara parte del espectáculo. La cantante expresó su molestia contra el empresario encargado del evento, según videos difundidos en redes sociales.

La intérprete de “Ya te olvidé“ sorprendió al público con sus declaraciones sobre la falta de una planta de luz. Sin embargo, lejos de cancelar la presentación, decidió continuar cantando y buscar la manera de mantener el ambiente entre sus seguidores.

¡Yuridia expuso al empresario que la contrató para ofrecer su concierto en Chiapas luego de presentar problemas con las luces! 😱💃🏻🚨☀️📺 #SaleElSol #SESAlMomento #Yuridia pic.twitter.com/g0bMVV12oT — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) October 11, 2026

¿Qué pasó en el concierto de Yuridia en Chiapas?

El concierto de Yuridia en Tuxtla Gutiérrez sufrió problemas de iluminación durante la noche del viernes 9 de octubre. Las fallas afectaron las luces del escenario y las pantallas que formaban parte de la producción.

La artista explicó ante el público que las lluvias habían provocado problemas con los aparatos utilizados durante el espectáculo.

De acuerdo con sus declaraciones, el evento tampoco contaba con una planta eléctrica de respaldo que permitiera resolver la situación de inmediato.

Aunque los problemas fueron evidentes, hasta el momento no se cuenta con un informe técnico público de los organizadores que detalle las causas del apagón.

Yuridia reclama a empresario por falta de planta de luz

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Yuridia habló directamente con sus seguidores y lanzó una fuerte crítica contra el responsable de la organización.

“Muchísimas gracias por cantar esa canción, porque nos acaban de dar tiempo para ir a putear al empresario”, expresó la cantante en uno de los videos que circularon tras el concierto.

La artista también aprovechó el momento para bromear sobre la posibilidad de continuar la presentación en otro lugar.

“No tenemos planta de luz, oigan. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a la casa de alguien y hacemos una boheminga?”, comentó.

Sus palabras provocaron risas entre los asistentes, quienes continuaron acompañándola durante el espectáculo.

¿Yuridia canceló su concierto tras el apagón?

La cantante decidió continuar con su presentación a pesar de los problemas de iluminación.

Durante el espectáculo, Yuridia reconoció que existía la posibilidad de suspender el concierto y regresar en otra fecha. Sin embargo, manifestó su intención de seguir cantando.

“Les cantamos todas las canciones que nos sepamos esta noche”, prometió a sus seguidores.

También agradeció el apoyo del público, que permaneció en el recinto pese a las dificultades.

“Son un público extraordinario y quiero que sepan que son adorables y que estoy muy feliz de estar con ustedes esta noche”, expresó.

La cantante destacó la disposición de los asistentes para disfrutar la música incluso sin contar con todos los elementos visuales previstos.

¿Cuáles son los próximos conciertos de Yuridia en 2026?

El incidente en Chiapas ocurrió durante la gira Las Cartas Sobre La Mesa Tour, con la que Yuridia recorre distintas ciudades de México.

De acuerdo con el calendario publicado en el sitio oficial de la cantante, sus próximas presentaciones incluyen:

15 de octubre: Los Mochis, Sinaloa.

Los Mochis, Sinaloa. 17 de octubre: La Paz, Baja California Sur.

La Paz, Baja California Sur. 23 de octubre: Tijuana, Baja California.

Tijuana, Baja California. 24 de octubre: Mexicali, Baja California.

Mexicali, Baja California. 5 de noviembre: Boca del Río, Veracruz.

Boca del Río, Veracruz. 19 de noviembre: Ciudad Juárez, Chihuahua.

Ciudad Juárez, Chihuahua. 21 de noviembre: Torreón, Coahuila.

Torreón, Coahuila. 26 de noviembre: Cancún, Quintana Roo.

Cancún, Quintana Roo. 28 y 29 de noviembre: Mérida, Yucatán.

Mérida, Yucatán. 5 de diciembre: Zapopan, Jalisco.

Además, la intérprete tiene programada una etapa de conciertos en Estados Unidos durante 2027, con presentaciones anunciadas en Seattle, Reno, San José, Phoenix y Las Vegas, entre otras ciudades.

Por ahora, el apagón en Tuxtla Gutiérrez se convirtió en uno de los episodios más comentados de su gira, debido a los reclamos de Yuridia y su decisión de continuar el espectáculo pese a las fallas técnicas.

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