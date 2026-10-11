¿Quién es Oscar Bergal? El dominicano que ICE balaceó en el Bronx?

Agentes de ICE en tendencia tras el caso de Oscar Bergal | Foto: Shutterstock

Oscar Bergal, hombre dominicano de 28 años, recibió un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Marble Hill, Nueva York, el 8 de octubre de 2026.

El hombre ha permanecido bajo custodia migratoria y su caso adquirió una nueva dimensión luego de que un juez federal ordenara frenar su expulsión del país y restringiera su traslado fuera de Nueva York.

El incidente ocurrió mientras agentes federales intentaban detenerlo. Bergal resultó herido en el cuello y fue trasladado a un hospital, donde las autoridades locales informaron que se encontraba estable.

Su hijo de cinco años estaba en el asiento trasero del vehículo y no sufrió lesiones, de acuerdo con la información difundida por las autoridades de Nueva York.

El caso también generó cuestionamientos sobre el uso de la fuerza, la ubicación del detenido y el acceso de sus abogados a él.

Mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió el operativo, la representación legal de Bergal acudió a los tribunales para exigir información sobre su paradero y proteger sus derechos.

¿Quién es Oscar Bergal?

Oscar Belgal es un ciudadano dominicano de 28 años, padre de dos hijos, que quedó en el centro de una controversia tras el disparo que recibió por parte del agente de ICE.

Según la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, Belgal tenía dos arrestos previos en la ciudad.

Uno en 2023, que terminó con una declaración de culpabilidad por hurto mayor en cuarto grado y una condena de cinco años de libertad condicional.

También existe otro en 2025 por presunta venta de sustancias controladas, cuyo proceso seguía pendiente al momento del tiroteo.

Lo que se sabe de su historial criminal

El DHS sostiene que el dominicano tenía antecedentes penales y que estaba bajo investigación antes del operativo.

Sin embargo, es importante diferenciar las condenas de los arrestos y de los cargos que todavía no han sido resueltos judicialmente.

Estos son los principales antecedentes que se han dado a conocer:

Condena por hurto mayor: Belgal se declaró culpable de un delito menor derivado de un caso de robo de diciembre de 2023. De acuerdo con la información divulgada sobre el expediente, recibió cinco años de libertad condicional.

Cargos relacionados con drogas: en diciembre de 2025, fue arrestado por cargos vinculados con drogas, según la información presentada por el secretario del DHS, Markwayne Mullin. Los reportes sobre el caso señalan que la investigación incluía presuntas ventas de sustancias controladas.

Presuntos vínculos con Los Trinitarios: las autoridades federales también han señalado que Belgal estaría relacionado con esta pandilla de origen dominicano. Es una afirmación atribuida a los funcionarios y que debe distinguirse de una condena judicial por pertenencia a una organización criminal.

Los antecedentes citados por las autoridades fueron parte de la justificación del operativo. No obstante, esos señalamientos no resuelven por sí mismos si el uso de armas de fuego estuvo justificado en las circunstancias específicas del incidente.

Oscar Belgal: ¿por qué ICE le disparó en el Bronx?

El tiroteo se produjo alrededor de las 4:00 de la tarde del jueves 8 de octubre, en las inmediaciones de Marble Hill Avenue y West 225th Street, en Nueva York.

Los agentes intentaban detener a Belgal como parte de una operación migratoria relacionada con una investigación federal.

Según la versión presentada por el DHS, los funcionarios se identificaron y dieron instrucciones al conductor.

Las autoridades federales sostienen que el sujeto aceleró el vehículo e impactó dos automóviles, lo que llevó a los agentes a disparar.

La comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, informó que, según las pruebas recopiladas por los investigadores, un agente de ICE disparó siete veces.

Belgal recibió un impacto en el cuello, cerca de la oreja izquierda. Su hijo de cinco años permanecía en el asiento trasero del automóvil y resultó ileso.

¿Dónde está detenido Oscar Belgal y qué pasó con su deportación?

La situación migratoria de Oscar Belgal cambió después de que sus abogados denunciaran que no podían localizarlo tras el traslado desde el hospital.

De acuerdo con la información presentada en el procedimiento judicial, ICE lo trasladó inicialmente a un centro de detención en Nueva Jersey.

Su equipo legal sostuvo que desconocía su ubicación y que necesitaba acceder a él para conocer su estado de salud, obtener autorización para revisar sus registros médicos y preparar su defensa.

El viernes 9 de octubre, un juez federal concedió medidas de emergencia para impedir que fuera expulsado de Estados Unidos mientras se tramitaba una petición de habeas corpus.

El juez también restringió su traslado a instalaciones fuera de Nueva York y Nueva Jersey.

Sus abogados informaron que todavía tenía una bala alojada en el cuerpo y que continuaba sintiendo dolor. También consiguieron hablar con él, tras ser trasladado al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, luego de haber pasado varias horas sin conocer su paradero.

La orden judicial no significa que Belgal haya sido liberado ni que se haya resuelto definitivamente su situación migratoria. Su detención continúa mientras se desarrolla el proceso legal.

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