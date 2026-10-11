¡Peligro máximo! Satélites captan ojo de huracán Simon frente a las costas de México, hay alerta roja
Los relámpagos destellan dentro del poderoso huracán Simon frente a las costas de México.
La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) publicó un video donde se observa la fuerza del ojo del huracán Simon frente a las costas de México., por lo que autoridades mexicanas emitieron alerta roja, que significa peligro máximo.
El ciclón avanza a un ritmo peligrosamente lento en una categoría 4 en la escala Saffir Simpson. Los efectos suelen golpear más a medida que pasa más tiempo en un mismo lugar.
Por su parte, Protección civil emitió una alerta roja por la cercanía del ciclón en varios municipios de Jalisco y Nayarit.
También recomendó a la población:
- Alejarse de las ventanas para evitar lesiones en caso de que se rompan.
- Permanecer en el hogar o refugio temporal hasta que las autoridades informen que el peligro terminó.
- Conservar la calma y mantenerse informado.
- Tener en cuenta que pueden presentarse lluvias importantes en cualquier nivel de alerta del SIAT.
Dos días antes, la NOAA había compartido imágenes de los tres ciclones: Simon, Isaias y Rachel cercando al territorio nacional.
¿Dónde se encuentra el huracán Simon?
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Conagua, a las 12:00 horas de este domingo el ojo del huracán Simon, categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, se localizó a 70 kilómetros de Playa Pérula, Jalisco, y a 90 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes.
El ciclón registraba vientos máximos sostenidos de 220 km/h, rachas de hasta 270 km/h y avanzaba hacia el nor-noroeste a 11 km/h.
¿Qué puede provocar el huracán Simon?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Conagua advirtió que Simon puede generar lluvias extraordinarias en Jalisco, torrenciales en Colima e intensas en Nayarit y Michoacán, además de rachas de viento muy fuertes y oleaje elevado en las costas del Pacífico central.
Las precipitaciones asociadas al huracán podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en las zonas afectadas, por lo que las autoridades pidieron seguir los avisos oficiales y las recomendaciones de Protección Civil.
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