Marcha por el agua en Guadalajara termina en enfrentamientos y detenciones frente a Casa Jalisco

Marchan en Jalisco por agua limpia. Foto: Omar Hernández UnoTV

La marcha por la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara terminó en enfrentamientos entre manifestantes y policías este domingo 11 de octubre, frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus Navarro. Durante la protesta, los participantes retiraron vallas metálicas y elementos de seguridad respondieron con chorros de agua y gas lacrimógeno. También se reportaron petardos y detenciones, aunque hasta el momento no hay una cifra oficial de personas arrestadas.

La movilización fue convocada a las 11:00 horas en la Glorieta de La Minerva, desde donde los asistentes comenzaron a caminar alrededor de las 11:30 horas hacia la residencia del mandatario estatal.

La protesta surgió por las quejas de habitantes de la ZMG sobre el agua turbia y con malos olores que llega a sus hogares desde hace varios meses. Los manifestantes exigieron atención a las condiciones del suministro y señalaron presuntas irregularidades relacionadas con el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

Marcha por agua Manifestación por agua limpia Foto: Omar Hernández Marcha por agua Foto: Omar Hernández Marcha por agua Foto: Omar Hernández

¿Cómo comenzó la marcha por el agua en Guadalajara?

Los participantes avanzaron por la avenida López Mateos en distintos contingentes. Al frente de la movilización caminaron familias con niñas y niños, así como personas con discapacidad, para marcar el ritmo de la marcha.

Durante el recorrido, los asistentes portaron pancartas, cartulinas y carteles para expresar sus inconformidades por la calidad del agua que reciben en sus viviendas.

Uno de los mensajes visibles durante la movilización fue el lema “Alto a la corrupción SIAPA”, con el que los colectivos convocantes expresaron sus señalamientos sobre el funcionamiento del organismo.

Entre sus reclamos, los participantes mencionaron presuntas irregularidades en la asignación de puestos dentro del sistema de agua durante administraciones estatales de distintos partidos políticos. Estas acusaciones forman parte de las demandas de los grupos que participaron en la protesta.

El objetivo de la movilización era llegar a Casa Jalisco, donde los manifestantes buscaban instalar un plantón para mantener sus exigencias.

Enfrentamientos frente a Casa Jalisco: policías lanzan gas lacrimógeno

Al llegar a la residencia oficial del gobernador, los manifestantes comenzaron a reclamar a los elementos de seguridad que resguardaban el inmueble. Después de varios minutos de confrontación verbal, se registraron jaloneos y algunos participantes retiraron las vallas metálicas colocadas para impedir el acceso.

Ante el retiro de las barreras y la alteración del perímetro de seguridad, elementos policiales se desplegaron para contener a los manifestantes.

De acuerdo con los reportes de la movilización, los agentes utilizaron chorros de agua, gas lacrimógeno y petardos durante las acciones para dispersar a los asistentes.

También se reportó la presencia de presuntos elementos de la Fiscalía del Estado vestidos de civil, así como un refuerzo de policías para impedir que los manifestantes ingresaran al inmueble.

Durante los enfrentamientos se registraron detenciones. Colectivos y organizaciones sociales señalaron que al menos una decena de personas fueron arrestadas y que algunas habrían sido ingresadas a Casa Jalisco.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuántas personas fueron detenidas ni a qué instalaciones serán trasladadas o ante qué autoridad serán presentadas.

Pablo Lemus había garantizado seguridad para los manifestantes

Horas antes de la movilización, el gobernador Pablo Lemus Navarro se había pronunciado sobre la protesta y aseguró que su administración respetaría el derecho de la ciudadanía a manifestarse.

El mandatario también afirmó que la estrategia de su gobierno para mejorar la calidad del agua comenzaba a dar resultados y que algunos hogares ya recibían el líquido saneado.

En su mensaje, Lemus reconoció la inconformidad de los habitantes y señaló que atender el reclamo social era una obligación de las autoridades.

“Entiendo su molestia, escucho su exigencia y con justa razón tienen todo el derecho de expresarse, reconozco que es un reclamo social que estamos obligados a atender”, expresó.

También aseguró que se haría lo necesario para que las familias que decidieran acudir a la movilización pudieran hacerlo de manera tranquila y segura, con respeto a quienes participaran.

Sin embargo, horas después se registraron los enfrentamientos frente a la residencia oficial, donde los manifestantes buscaban establecer un plantón.

Anuncian segunda marcha por el agua en Guadalajara

Tras los enfrentamientos y las detenciones reportadas frente a Casa Jalisco, activistas anunciaron una segunda marcha para la tarde de este domingo.

La convocatoria contempla partir del Parque Rojo con dirección al Palacio de Gobierno, en el centro de Guadalajara.

Ante la posibilidad de nuevas protestas, se reportó que la seguridad del inmueble fue reforzada.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si las autoridades permitirán la instalación de un plantón ni si habrá un operativo especial para la segunda movilización.

SIAPA prevé informar sobre tandeos en colonias de Guadalajara

En medio de las protestas por la calidad del agua, se espera que este lunes el SIAPA dé a conocer una lista de colonias en las que se prevé aplicar tandeos.

Mismo que es una distribución del suministro por horarios o periodos determinados.

La medida forma parte de las acciones urgentes anunciadas por el Gobierno de Jalisco para atender la situación del agua en los próximos días.

La publicación de la lista permitirá identificar las colonias donde se contempla aplicar el esquema de distribución. Hasta que el organismo dé a conocer la información, no se cuenta con el listado definitivo de las zonas que tendrán tandeos.

Las protestas ocurren mientras habitantes de distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara mantienen sus reclamos por el agua turbia y los malos olores.

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