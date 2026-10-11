Suspenden clases en Baja California este lunes 12 de octubre

Suspensión de clases en Baja California. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Las clases se suspenden este lunes 12 de octubre en todos los municipios de Baja California, para estudiantes de escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos, incluida la educación inicial. La medida busca facilitar la movilidad y permitir que continúen las labores de limpieza en las zonas afectadas por las lluvias.

Recomendaciones ante las inundaciones en Baja California

Ante las condiciones derivadas de las lluvias, se pidió a la población seguir las recomendaciones de Protección Civil y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Entre las principales indicaciones están:

Evitar transitar por calles y zonas inundadas.

Seguir las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil.

Consultar los canales oficiales para conocer nuevas indicaciones.

Las familias deberán mantenerse atentas a posibles actualizaciones sobre las condiciones de movilidad y las actividades escolares.

La suspensión busca facilitar los trabajos de limpieza y reducir las complicaciones de traslado en las zonas afectadas por las lluvias.

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