Suspenden clases en Baja California este lunes 12 de octubre
La suspensión aplica en los siete municipios y abarca todos los niveles educativos, tanto públicos como privados, incluida la educación básica.
Las clases se suspenden este lunes 12 de octubre en todos los municipios de Baja California, para estudiantes de escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos, incluida la educación inicial. La medida busca facilitar la movilidad y permitir que continúen las labores de limpieza en las zonas afectadas por las lluvias.
Recomendaciones ante las inundaciones en Baja California
Ante las condiciones derivadas de las lluvias, se pidió a la población seguir las recomendaciones de Protección Civil y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
Entre las principales indicaciones están:
- Evitar transitar por calles y zonas inundadas.
- Seguir las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil.
- Consultar los canales oficiales para conocer nuevas indicaciones.
Las familias deberán mantenerse atentas a posibles actualizaciones sobre las condiciones de movilidad y las actividades escolares.
La suspensión busca facilitar los trabajos de limpieza y reducir las complicaciones de traslado en las zonas afectadas por las lluvias.
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