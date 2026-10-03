Juan, el mexicano que ganó 1 millón de dólares en conjunto tras pasar 202 días encerrado en un reto de Mr Beast

Tras más de seis meses lo logró. Foto: Pexels/Ilustrativa.

Juan García, conocido como el “Señor Juan”, se convirtió este 3 de octubre en uno de los cuatro ganadores del resto del influencer MrBeast, el cual consistía en permanecer en un supermercado de Carolina del Norte, Estados Unidos, y consumir toda la comida que había dentro de este.

Tras permanecer 202 días dentro del centro comercial de la ciudad de Greenville, el mexicano logró llevarse a casa aproximadamente 4 millones, 540 mil pesos mexicanos al igual que los otros participantes; si es que el millón de dólares se divide en partes iguales.

¿Cómo fue el reto de MrBeast?

A principios del primer semestre del año, MrBeast reunió a 77 personas para competir por un premio de 250 mil dólares (4 millones, 540 mil pesos mexicanos), en ese reto, el ganador era el quien se quedara más tiempo en el supermercado. De ese grupo, 33 decidieron continuar dentro del supermercado.

Entre ellos estaban Juan y su hijo Ángel, padre e hijo permanecieron juntos durante los primeros días, pero Ángel tuvo que abandonar la competencia para cumplir con sus actividades académicas. Cuando MrBeast le preguntó a Juan si tenía obligaciones laborales a las que regresar, el mexicano respondió que pediría vacaciones y que se quedaría un poco más.

Ese “poco más” terminó convirtiéndose en más de 200 días dentro del supermercado.

Después de superar la primera etapa, Juan fue seleccionado junto con Jackson, Rayhon y Eldin para participar en un reto adicional; ahora, los cuatro no sólo debían permanecer dentro del supermercado, sino que tenían que consumir todos los alimentos del establecimiento. La mercancía representaba alrededor de 4.3 millones de calorías.

“Ustedes cuatro intentan algo que nunca se ha hecho: comer la comida de toda una ciudad, millones y millones de calorías, sin salir de esta tienda”. Mr. Beast, influencer

La condición era evitar desperdiciar alimentos, ya que cada caloría que se echara a perder representaría dinero menos para el premio final.

¿Cómo lograron comer 4.3 millones de calorías?

Foto: Shutterstock

Los cuatro participantes tuvieron que encontrar maneras de conservar los alimentos durante el encierro, para ello, congelaron frutas, verduras y pan, además de preparar licuados, comidas con alto contenido calórico y diferentes platillos utilizando productos disponibles en el supermercado.

Una especialista en seguridad alimentaria también revisó los alimentos y retiró aquellos que ya no podían consumirse. El conteo final registró 6 mil 614 calorías desperdiciadas, cantidad que sería descontada del premio durante el reto; aunque posteriormente se reveló que esto no se restó.

Además de comer, los participantes realizaron ejercicio para aumentar su gasto energético y poder consumir más alimentos.

¿Quién es Juan, el mexicano que ganó el reto de Mr. Beast y qué retos enfrentó?

Juan García es un mexicano originario de Santa María Xigui, en el municipio de Alfajayucan, Hidalgo. Desde hace varios migró de México a Estados Unidos para encontrar mejores oportunidades laborales, hasta antes de concursar se dedicaba a la construcción y tiene seis hijos, según sus declaraciones en el concurso.

Durante la primera parte de la competencia, Juan también tuvo dificultades para comunicarse en inglés y, de acuerdo con el material difundido sobre el reto, enfrentó burlas de algunos participantes por su origen y por el idioma.

La situación cambió durante la última etapa; pues Juan logró establecer una relación cercana con Jackson, Rayhon y Eldin, quienes incluso lo ayudaron a aprender inglés. Al final le escribió a sus compañeros una carta en ingles que decía “Ahora puedo escribir”.

Rayhon destacó el cambio que tuvo durante el concurso y señaló que guardaría la carta que Juan le entregó como uno de los recuerdos más valiosos de la experiencia.

El esfuerzo físico también tuvo consecuencias para el mexicano, quien sufrió una lesión en el tobillo, sus compañeros le pidieron que descansara después de notar la inflamación y las dificultades que tenía para caminar, pero Juan decidió continuar.

“No puedo caminar mucho porque tengo un poco de dolor, pero está bien. Para comer más, sí puedo, porque tenemos que ir con nuestras familias”. Juan García, concursante

Para ayudarlo a recuperarse, sus compañeros prepararon un espacio para que pudiera descansar y utilizaron una alberca para que realizara ejercicios dentro del agua.

La actividad física de Juan también lo llevó a conseguir un reconocimiento dentro de la competencia. De acuerdo con la App Google Health, que los acompaño en el reto, el mexicano acumuló 2 millones 735 mil pasos, convirtiéndolo en el participante con más pasos durante los más de 200 días de encierro.

Juan salió del supermercado tras reto millonario de Mr. Beast

Después de 202 días de encierro, Juan logró completar el reto junto con Jackson, Rayhon y Eldin. Además del premio, los cuatro participantes recibieron atención de quienes siguieron la competencia en internet. MrBeast incluso lanzó playeras con las imágenes de los finalistas y anunció que compartiría con ellos parte de las ganancias obtenidas por las ventas.

Al salir del supermercado, Juan recibió un anillo que posteriormente entregó a su esposa, el mexicano recordó otro anillo que habían tenido que devolver anteriormente por su precio y le dijo: “¿Te acuerdas de ese anillo que tuvimos que devolver porque era caro? Bueno, ahora tengo este para ti”.

Después de más de seis meses dentro del supermercado, el reto terminó para Juan con un premio millonario y el regreso junto a su familia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.