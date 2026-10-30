Detienen a Inés Gómez Mont, exconductora de televisión, en Florida

Inés Gómez Mont es detenida en Florida Foto: FGR

La exconductora de televisión Inés Gómez Mont fue detenida por las autoridades de Florida este viernes 30 de octubre, después de permanecer prófuga de la justicia mexicana desde 2021, así lo informó la Fiscalía General de la República.

“La #FGRinforma que, derivado del intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos de América, este día, en Miami, Florida, fue asegurada Inés “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en nuestro país, por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada. Más adelante, daremos mayor información” se puede leer en la publicación de la dependencia.

La #FGRinforma que, derivado del intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos de América, este día, en Miami, Florida, fue asegurada Inés “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en nuestro país, por su probable participación en el delito de… pic.twitter.com/B70NU3W8Pz — FGR México (@FGRMexico) October 30, 2026

Las investigaciones contra la presentadora comenzaron en 2019 por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; sin embargo, Interpol retiró la ficha roja que el matrimonio tenía en su contra para búsqueda y captura en Estados Unidos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 30 de septiembre.

De acuerdo con un boletín de la FGR emitido en 2021, una de las empresas involucradas, representada por Héctor “Z”, recibió más de 2 mil 500 millones de pesos, presuntamente relacionados con los delitos investigados.

También se habla de dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social por un monto total de 2 mil 950 millones de pesos.

#InésGómezMont fue detenida este 30 de octubre en #Florida, tras permanecer prófuga de la justicia mexicana desde 2021. La expresentadora enfrenta en #México una orden de aprehensión por presuntos delitos de delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero. La #FGR investiga… pic.twitter.com/X5HocrhLNe — Uno TV (@UnoNoticias) October 30, 2026

Cronología del caso Inés Gómez Mont

La conductora Inés Gómez Mont enfrenta cargos en México por el delito de defraudación fiscal equiparada y aquí te compartimos la cronología de su caso.

En noviembre de 2019, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) comenzó una investigación contra Gómez Mont, Álvarez Puga, otras cinco personas y siete empresas.

En un comunicado de la FGR emitido en 2022, se informó sobre las órdenes de aprehensión contra los principales involucrados.

Asimismo, se compartió el presunto esquema financiero en donde se encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban.

Posteriormente, en noviembre de 2023, la pareja logró un amparo para que fueran retirados de la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Ya en 2025, la UIF instruyó reanudar los servicios financieros de la pareja en cumplimiento de una resolución judicial. El 10 de marzo, el juzgado dio por cumplida la sentencia.

La Interpol retiró la ficha de búsqueda de la pareja el 30 de septiembre de 2026, según informes de medios como el país, por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno solicitó la reactivación.

Incluso se señaló que hasta ese momento no habían recibido una explicación oficial sobre la decisión de Interpol.

Finalmente, este 30 de octubre de 2026, se dio a conocer por parte de la FGR la detención de la exconductora en Florida.

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