El “caníbal de la Guerrero”: especialistas revelan detalles de su perfil criminal; tenía un “profundo desprecio hacia las mujeres”

José Luis Calva Zepeda, más conocido como el “Caníbal de la Guerrero“, vuelve a llamar la atención con la serie documental “El Poeta Caníbal”, de HBO Max, que reconstruye uno de los casos criminales que conmocionaron a México en 2007.

Para hablar sobre su historia, su perfil criminal y las fallas institucionales que marcaron la investigación, Patricia Payán, criminóloga, y Laura Alor, perito en psicología criminal forense, participaron en el noticiario Uno Noticias, donde compartieron detalles de los hallazgos y las características de este personaje.

¿Cómo era el perfil criminal del “Caníbal de la Guerrero”?

Patricia Payán, quien participó directamente en la elaboración del perfil criminal de José Luis Calva Zepeda, explicó que identificó características relacionadas con el trastorno antisocial de la personalidad.

“Dentro del perfil que tenemos es que se trata de una persona con trastorno antisocial de la personalidad”, explicó la criminóloga al señalar que esta condición reúne características que deben evaluarse desde el ámbito psicológico y el psiquiátrico.

también explicó que, al ingresar al departamento de Calva, los investigadores encontraron restos de carne que estaban siendo cocinados, lo que hizo presumir que el hombre los habría consumido y dio origen al mote de “Caníbal”. Sin embargo, la criminóloga aclaró que, durante una entrevista, él negó haberlo hecho.

De acuerdo con Patricia Payán, en el refrigerador encontraron parte de la pierna izquierda dentro de bolsas de plástico. Los restos correspondían a la mujer cuyo cuerpo fue localizado en un clóset, identificada como Alejandra Galeana.

También se encontraron fragmentos de un antebrazo en una caja de cereal dentro del bote de basura, así como restos de carne en una sartén y en un plato sobre la mesa.

“En el bote de la basura, en una caja de cereal, se encuentra parte del antebrazo y se notaba parcialmente cocinado. En la sartén había restos de esa misma carne y había restos en la mesa en un plato”, relató Payán.

Los rasgos del “caníbal de la Guerrero”

Por su parte, Laura Alor describió algunos de los rasgos que identificaron en el comportamiento de Calva Zepeda.

“Vemos que era un sujeto altamente egocéntrico, narcisista, sádico, con un profundo desprecio hacia las mujeres, un profundo resentimiento contra la figura materna, pero a la vez muy necesitado de cuidados de la figura femenina”, señaló.

Alor también destacó los contrastes de su personalidad, pues buscaba conquistar a las mujeres presentándose como poeta y escritor.

“Esta parte seductora, poética, para envolver víctimas completamente vulnerables hace que sea un personaje muy interesante, una auténtica película de terror”, expresó.

Falta de comunicación entre autoridades dificultó relacionar sus crímenes

Otro de los puntos abordados por las especialistas fueron las fallas institucionales durante las investigaciones, particularmente la falta de comunicación entre las autoridades de la Ciudad de México y las del Estado de México.

Patricia Payán explicó que esta situación impidió relacionar oportunamente otros homicidios atribuidos a Calva Zepeda con el crimen cometido en la capital.

“En ese entonces no había una intercomunicación entre las autoridades que nos permitieran establecer qué homicidios que se cometieron en el municipio de Chimalhuacán, cometidos por Calva Zepeda, se pudieran relacionar con este que se cometió en la Ciudad de México”, explicó.

La criminóloga agregó que, actualmente, existe una mayor comunicación entre las autoridades, lo que permite identificar y relacionar este tipo de delitos.

¿Qué se puede ver en la serie “El Poeta Caníbal”?

Laura Alor destacó que uno de los elementos más importantes de la producción de HBO Max son los testimonios de personas que conocieron el caso de primera mano, entre ellas la propia Patricia Payán y periodistas que cubrieron los hechos en 2007.

La especialista consideró que la serie permite reflexionar sobre los riesgos de la violencia de género y la importancia de identificar situaciones potencialmente peligrosas.

“Es algo que sí o sí tenemos que ver porque es conocer los riesgos a los que nos exponemos como mujeres. Son los riesgos de la violencia de género, es conocer un poco más de cómo se elabora una perfilación criminal y conocer este tipo de patologías”, señaló.

Alor añadió que conocer casos como el de José Luis Calva Zepeda puede ayudar a la sociedad a reconocer señales de alerta y tomar precauciones ante situaciones de riesgo.

Así, “El Poeta Caníbal” recupera la historia de uno de los casos criminales más recordados de la Ciudad de México y permite conocer, a través de testimonios especializados, aspectos de la investigación, el perfil del agresor y las fallas institucionales que marcaron el caso.

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