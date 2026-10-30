Diego Luna habla del dolor de dejarlo todo y de quienes se quedan atrás en “Ceniza en la boca”

Diego Luna vuelve a la silla del director en “Ceniza en la Boca“, película basada en la novela de Brenda Navarro por la que recibió una ovación de cinco minutos en el Festival de Cannes y le significó el premio de Mejor Guion en la Fiesta del Cine de Roma 2026.

Pero el también actor de “Y tu mamá también” tuvo que enfrentarse a temas a los que, incluso sin saberlo de manera consciente, determinan gran parte de su vida, incluyendo su propia migración permanente y el hecho de decir adiós a aquellos que se quedan atrás.

Una película con tintes personales para el “Charolastra”

“Ceniza en la boca” es una cinta que se grabó entre México y España, siguiendo la historia de dos jóvenes hermanos que transitan de su hogar latino a una dinámica europea en la que una botella de salsa Valentina les recuerda quiénes son.

Y aunque Diego Luna reconoció que la dinámica de sus personajes es muy distinta a la que él vive, el tema de la migración lo ha acompañado a lo largo de su vida, pues ha tenido que dejar su lugar de origen. Eso sí, sabiendo que volverá.

“Siempre está el extrañamiento, la sensación de que algo te falta, eso siempre lo llevo a donde sea que voy, por eso siempre regreso. Claro, yo hablo desde un privilegio que estos personajes no comparten. Yo siempre sé que puedo volver“, reconoció.

Según sus propias palabras, “Ceniza en la Boca” no se encarga de contar únicamente la historia de aquellos que migran, sino de esas personas que se quedan atrás.

El protagonista de “Andor” presentó la cinta basada en el libro de Brenda Navarro en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) y el equipo de redes sociales hizo una serie de preguntas relacionadas con la película a los primeros espectadores, incluyendo:

“¿Qué es algo que te hubiera gustado decir antes de una despedida?“

Cuando el periodista de Uno TV le hizo esta misma pregunta, Diego Luna se vio en el mismo problema al que se enfrentaron los pobres asistentes de Morelia, tardando unos segundos en contestar, no sin antes soltar un sincero: “Ay cabr*n”.

“Qué difícil. Siempre que que me voy, tiendo a estar hablando de lo que viene, a ver para adelante. A veces me ha hecho falta decirle a quien se queda que le voy a extrañar, lo que estoy seguro que que que voy a lamentar haber perdido”. Diego Luna

Y agregó con un tono melancólico: “En mi profesión me he acostumbrado a construir familias. Yo llevo 4 años trabajando con este equipo y, cuando acabe, me voy a insertar en otra familia para decirle adiós a esta. Pocas veces le he dedicado suficiente tiempo a estas despedidas“.

“A veces ni siquiera te acabas de dar cuenta de lo que te va a hacer falta cuando ya no los tengas ahí“, remató.

De Cuarón a Spielberg, los maestros de Diego Luna

Diego Luna es un cineasta joven inspirado en maestros del cine con los que trabajó como actor, incluyendo a Steven Spielberg y Alfonso Cuarón, de quienes ha aprendio “sin mesura” sobre disciplina técnica y sensibilidad narrativa detrás de la cámara.

“Soy muy curioso de todas las dinámicas que suceden alrededor de un rodaje y ellos son fuente de inspiración en mi vida. Le podría sumar muchos nombres a esa lista, incluso a aquellos con los que no quisiera volver a trabajar, pues de ellos he aprendido cosas importantes”, dijo a Unotv.com.

Al momento, Diego Luna ha dirigido seis proyectos (sin mencionar capítulos de series), incluyendo el largometraje “Abel”, y “Ceniza en la Boca” fue una odisea distinta, pues aunque coescribió la cinta junto a Diego Rabasa y Abia Castillo, fue su protagonista Anna Díaz quien terminó de darle forma.

“Ana terminó de escribir este personaje y entregarle una memoria emocional, una humanidad hermosa que se pone al servicio de la película”. Diego Luna

El mexicano no se atrevió a señalar exactamente qué maestro le enseñó ese nivel de confianza, pues a pesar de tener 46 años, cuenta con una carrera larga con proyectos nacionales e internacionales de los que a veces ni siquiera es capaz de recordar.

“Oye, “Atlético San Pancho’. Ya se me había olvidado que la había hecho y cuando amigos me la recordaron dije, “Ay, cabr*n, sí es cierto“.

Diego Luna, recién regresado de Roma para hablar con Uno TV

Diego Luna se sentó para platicar con Uno TV en la Ciudad de México a tan solo tres días de haber estado en Roma, Italia, para ser reconocido en el Festival de Cine de Roma, donde la producción recibió un galardón especial por la calidad de su guion adaptado.

La travesía continuó inmediatamente en el prestigioso FICM, en donde los organizadores italianos llamaron al equipo de regreso a la capital europea para recoger el reconocimiento oficial, un hecho que tomó por sorpresa a toda la producción.

“Festejar un guion es festejar una historia, festejar un proceso que en este caso llevó cuatro años. Yo estoy agradecidísimo porque nos permite hablar de nuestro trabajo y que más personas se enteren de lo que hicimos”. Diego Luna

El libreto cinematográfico requirió un esfuerzo colectivo extenso de cuatro años de escritura con base en una novela que se cuenta en primera persona y que ni siquiera ofrece un nombre para el personaje principal.

Al final del proyecto, el propio Diego Luna se dio cuenta de que a veces es necesario traicionar un poco a la historia original, algo que uno de sus maestros, Alfonso Cuarón, hizo en películas como “Harry Potter y el prisionero de Azkaban”.

“Hay un momento en el que hay que soltar, soltar esa necesidad que tienes de honrar la lectura que tuviste y de serle fiel a un libro. De repente, tienes que traicionar eso“, confesó.

Aunque no completamente, pues las actrices, incluyendo a Adriana Paz, ya habían leído la novela de Brenda Navarro y utilizaron la memoria de su experiencia leyendo para unirse en un pasado que todas compartían, de una manera u otra.

¿De qué trata “Ceniza en la Boca”?

La trama de la cinta sigue los pasos de una joven marcada profundamente por la distancia geográfica y la ausencia familiar. La actriz mexicana Anna Díaz interpreta a esta protagonista que debe enfrentar el doloroso desarraigo provocado por la búsqueda de un mejor futuro.

El rodaje principal transcurrió en poco más de cinco semanas en diversas ciudades de España como Madrid y Barcelona. El equipo de filmación escuchó testimonios de personas reales que compartían vidas similares a las de los personajes del libro para enriquecer las secuencias visuales.

“Ceniza en la boca” es una producción independiente mexicana que llegará a las salas de cine mexicanas el próximo 5 de noviembre.

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