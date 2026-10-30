Homenajean a Cuauhtémoc Cárdenas en Bellas Artes tras su muerte

Homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en Bellas Artes. Foto: Uno TV

El político Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), recibió un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes, luego de fallecer a los 92 años.

Durante la ceremonia, personas cercanas al político colocaron flores blancas sobre su féretro, acompañado de un retrato de gran formato y de sus familiares. Desde antes de la llegada del ataúd, seguidores y simpatizantes se congregaron en el recinto para despedir a una de las figuras de la política mexicana contemporánea.

Un día antes, la presidenta Claudia Sheinbaum acudió al funeral de Cárdenas en el Panteón Francés, donde destacó su legado de “honestidad y democracia”. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) guardó un minuto de silencio en su memoria.

Entre flores blancas, un gran retrato y acompañado por su familia, #CuauhtémocCárdenas recibió un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de #BellasArtes, tras fallecer a los 92 años. Seguidores y simpatizantes se congregaron desde antes de la llegada del féretro para despedir… pic.twitter.com/Tw5aJwE2Mj — Uno TV (@UnoNoticias) October 30, 2026

La muerte de Cuauhtémoc Cárdenas generó reacciones de figuras políticas

Tras darse a conocer el fallecimiento del funcionario, políticos, legisladores e instituciones mexicanas compartieron mensajes de condolencias y reconocimiento a través de redes sociales.

Entre las figuras que publicaron mensajes se encuentran Ricardo Monreal, Ignacio Mier, Graco Ramírez y José Narro, así como integrantes de la bancada de Morena en el Senado.

¿Quiénes reaccionaron a la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas?

En la red social X también se registraron entre las publicaciones más destacadas se encontraba una de la presidenta Claudia Sheinbaum y del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, difundieron mensajes las cuentas oficiales de Morena en el Senado, Buen Gobierno México y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Las publicaciones se sumaron a las muestras de condolencias de distintos sectores políticos e institucionales tras la muerte de Cárdenas.

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