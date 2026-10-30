Salas de espera y pasillos, bajo el agua: lluvias inundan clínica del IMSS en Baja California Sur

Evacuación de clínica del Seguro Social. Foto: X@zoerobledo

Las lluvias intensas en Baja California Sur causaron estragos en varias partes del estado, incluida la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 6, en San José del Cabo, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la cual resultó inundada.

Ante el panorama, el IMSS confirmó la evacuación de pacientes y trabajadores de la unidad médica. De acuerdo con el instituto, el agua superó las barreras de contención, que tienen una altura de 1.20 metros, por lo que se activaron de inmediato los protocolos de seguridad.

Se inunda hospital del IMSS en Baja California Sur

A través de redes sociales se compartieron algunas imágenes de como el agua elevó su nivel al interior de las instalaciones del hospital en San José del Cabo.

Inundado el IMSS en San José del Cabo después de las lluvias de las últimas horas amigos. @LupitaJuarezH pic.twitter.com/ynIfibI3FK — Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) October 30, 2026

En las imágenes se observa cómo, en ciertas áreas de la unidad médica, el nivel de agua alcanza casi los asientos de las sillas.

🚨 Las inundaciones por las fuertes lluvias en San José del Cabo, Baja California Sur, provocaron el ingreso de agua a la Unidad de Medicina Familiar No. 6 del IMSS, informó su director, Zoé Robledo.



El instituto activó protocolos de emergencia y evacuó a pacientes y… — Azucena Uresti (@azucenau) October 30, 2026

Además, en otras grabaciones compartidas en plataformas digitales, se aprecia el momento en el que el agua ingresa y comienza a mojar por completo los pies de pacientes y personal.

#Nacional | 🌧️🚨 Fuertes lluvias provocan inundaciones y arrastran vehículos en San José del Cabo



Alrededor de las 11:00 horas de este viernes 30 de octubre, las lluvias asociadas al fenómeno meteorológico Vance provocaron inundaciones y crecidas de arroyos en San José del Cabo,… pic.twitter.com/C7mfxv81sJ — TráficoZMGuadalajara (@Trafico_ZMG) October 30, 2026

También se aprecia cómo salen de las instalaciones con un nivel de agua que cubre las rodillas de las personas que acudieron a la unidad médica.

📷📷 Así luce la zona del IMSS en San José del Cabo tras las lluvias.

La calle Miguel Hidalgo, en la colonia Centro, registra afectaciones por la acumulación de agua, luego de que también se reportara una inundación al interior del hospital. pic.twitter.com/WURw5aMORG — El Mundo Digital de BCS (@mundodigitalbcs) October 30, 2026

De acuerdo con las imágenes compartidas, entre las personas que esperaban al interior de la unidad médica del IMSS también había menores de edad.

IMSS activa protocolos ante ingreso de agua

A través de un comunicado, el IMSS explicó que se activaron los protocolos de seguridad.

Entre las medidas implementadas estuvieron el cierre de compuertas, la operación de equipos de bombeo y el despliegue de brigadas de conservación para atender la situación dentro de la unidad médica.

📢 #IMSSInforma: Ante las lluvias intensas registradas en San José del Cabo, Baja California Sur, informamos que el agua ingresó a las instalaciones de la UMF No. 6, tras superar las barreras de contención de 1.20 metros.



De manera inmediata, activamos los protocolos de… — IMSS  (@Tu_IMSS) October 30, 2026

En su cuenta de Instagram, el IMSS en Baja California Sur explicó que la evacuación de las personas derechohabientes y trabajadoras se realizó de manera ordenada, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y las áreas de Protección Civil estatal y municipal.

Además, como medida preventiva, el instituto también suspendió temporalmente los servicios en la UMF, 6.

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