Fuerte video: auto se estrella contra tortería en Coyoacán; hay un muerto y varios heridos

Bomberos atendieron una fuga de gas tras el accidente. Foto: @JefeVulcanoCova

Un automóvil se estrelló contra el establecimiento de comida Tortas Gigantes Sur 12, ubicado en Calzada de las Bombas, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México (CDMX), dejando una persona muerta y cuatro lesionadas, según el reporte oficial. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que detuvo al presunto responsable del accidente.

Aunque las autoridades confirmaron cuatro personas lesionadas, versiones extraoficiales señalaron que el número de heridos podría ascender a siete.

Al lugar de los hechos, en el cruce de la calzada de Las Bombas y la calle Huixtla, en la colonia Cafetales, acudieron los servicios de emergencia para atender el percance. Paramédicos atendieron a dos mujeres, de 42 y 56 años de edad, con diversos golpes; a una mujer de 27 años con fractura expuesta, y a un hombre de 29 años con dorsolumbalgia: Los dos últimos fueron trasladados al hospital para recibir atención médica especializada.

“Una mujer de aproximadamente 50 años de edad fue diagnosticada sin signos vitales, por lo que los uniformados resguardaron el área, solicitaron la intervención de los servicios periciales y realizaron labores de vialidad para salvaguardar la integridad de otros usuarios de la vía”, explicó la SSC.

#Precauciones |



Equipos de emergencia atienden accidente en las Tortas Gigantes Sur 12, en @Alcaldia_Coy. Hay al menos 7 lesionados. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/tjTZqnYfzc — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 30, 2026

El choque provoca una fuga de gas

Al lugar también llegaron elementos del Heróico Cuerpo de Bomberos de la CDMX para atender una fuga de gas en el local generada por el impacto del vehículo.

Juan Manuel Pérez Cova, director general de Bomberos, indicó que la fuga fue controlada tras atenderla:

“El impacto provocó la ruptura de una línea de gas fuera del establecimiento… La fuga de gas fue controlada.”, escribió a través de su cuenta de X.

¿Quién es el presunto responsable del accidente en Coyoacán?

El presunto responsable sería Dylan “N” de 25 años, quien fue detenido y su vehículo asegurado. Fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

SE ESTRELLA con un NEGOCIO de TORTAS… HAY una MUJER MUERTA y 7 HERIDOS

Es Dylan Velazco Jurado

25 años

Chocó su carro en Calzada de Las Bombas en @Alcaldia_Coy vs otros autos y luego vs el negocio Tortas Gigantes Sur.

Agentes de @SSC_CDMX y rescatistas ya están ayudando a las… pic.twitter.com/px82A7cXd7 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 30, 2026

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