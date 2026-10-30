¿Quién es Inés Gómez Mont? De Ventaneando a ser detenida en EE. UU.

Inés Gómez Mont protagonizó momentos mediáticos. Foto: Cuartoscuro

Inés Gómez Mont, periodista, modelo y presentadora de televisión, fue detenida en Miami, Florida, este viernes 30 de octubre, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La conductora era buscada por las autoridades mexicanas desde 2021, cuando se giró una orden de aprehensión en su contra y la de su esposo el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, por su presunta responsabilidad en delitos como delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La #FGRinforma que, derivado del intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos de América, este día, en Miami, Florida, fue asegurada Inés “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en nuestro país, por su probable participación en el delito de… pic.twitter.com/B70NU3W8Pz — FGR México (@FGRMexico) October 30, 2026

¿Quién es Inés Gómez Mont?

Inés Gómez Mont fue una conductora de televisión que alcanzó popularidad por su participación en distintos programas de entretenimiento. Uno de los espacios más conocidos en los que colaboró fue Ventaneando, donde compartió pantalla con Paty Chapoy.

A lo largo de su trayectoria también trabajó en proyectos de Televisa, luego de su paso por TV Azteca. Su presencia en televisión y en redes sociales la convirtió en una figura reconocida del espectáculo mexicano.

Uno de los momentos más recordados de su carrera ocurrió durante el Super Bowl de 2008, cuando le propuso matrimonio en tono de broma al entonces jugador de futbol americano Tom Brady. Años después, Gómez Mont recordó aquel episodio en sus redes sociales.

Además de su trabajo en televisión, la conductora estuvo vinculada con la Fundación Inés Gómez Mont Arena, organización que, de acuerdo con la descripción de sus perfiles en redes sociales, se enfoca en apoyar a madres solteras.

En sus publicaciones, la fundación señala que busca transformar la vida de estas mujeres mediante un modelo de atención integral.

¿Qué se sabe de la captura de Inés Gómez Mont?

Las investigaciones contra la presentadora comenzaron en 2019 por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; sin embargo, Interpol retiró la ficha roja que el matrimonio tenía en su contra para búsqueda y captura en Estados Unidos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 30 de septiembre.

Desde 2021, Gómez Mont enfrenta órdenes de aprehensión en México, al igual que su esposo, Víctor Álvarez Puga, por su presunta relación con estos delitos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias de su detención ni sobre su situación jurídica en Estados Unidos.

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