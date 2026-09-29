Famosos despiden a Otto Sirgo: Alejandro Tommasi y Kuno Becker le dedican emotivos mensajes

El actor era reconocido en el gremio. Foto: Cuartoscuro

Otto Sirgo murió este martes 29 de septiembre a los 79 años, noticia que conmocionó al medio artístico y provocó mensajes de despedida de actores y compañeros con los que compartió décadas de trayectoria. Alejandro Tommasi y Kuno Becker fueron algunos de los famosos que recurrieron a redes sociales para recordar al actor.

A través de una publicación de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), distintos integrantes del gremio expresaron su pesar por la partida del intérprete, quien tuvo una trayectoria en teatro, cine y televisión.

Muere Otto Sirgo a los 79 años. Foto: ANDA

Entre las reacciones destacó la de Alejandro Tommasi, quien recordó a Otto Sirgo no sólo como un colega, sino también como un amigo. “Qué pena, muy triste en verdad. Gran actor, gran amigo, ya estás en la luz, descansa en paz”, escribió.

El mensaje estuvo acompañado por palabras de reconocimiento hacia el trabajo y la relación que ambos mantuvieron dentro del medio artístico.

Kuno Becker también reaccionó a la noticia y recordó que tuvo oportunidad de compartir trabajo con Otto Sirgo. “Un honor haber trabajo contigo”.

Las muestras de cariño también llegaron de otros integrantes de la comunidad artística; el actor Abel Fernando escribió un mensaje en memoria de Sirgo,“En paz descanse el maestro, Dios lo tenga con él”. Por su parte, Aridava Louvier reaccionó con un emoji de corazón a la publicación.

El actor Antonio de la Vega también dedicó unas palabras al intérprete: “Que descanse en paz, Otto”.

Los mensajes se sumaron a las muestras de afecto dejadas por los fans del intérprete, quienes comentaron que ahora “descansa en paz junto a Maleni Morales”, su esposa que murió en el 2020.

¿Quién fue el actor Otto Sirgo?

Otto Sirgo nació el 19 de diciembre de 1946 en La Habana, Cuba, aunque desde sus primeros meses de vida radicó en México, país donde desarrolló la mayor parte de su carrera artística. Además de la actuación, se desempeñó como director de teatro, cine y televisión, y fue reconocido principalmente por su participación en telenovelas mexicanas.

El propio actor aclaró en una entrevista con Mara Patricia Castañeda que, pese a haber nacido en Cuba, siempre se consideró mexicano y explicó el origen de su nacionalidad:

Su acercamiento a la actuación comenzó desde la década de 1960, cuando participó en la película “La maestra inolvidable”. A partir de entonces amplió su presencia en distintas producciones y escenarios, con trabajos como “Rosa salvaje” y “lazos de amor”.

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