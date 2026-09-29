¿Tus hijos pueden recibir dinero del Seguro Social por tu jubilación? Estos son los casos en que califican

us hijos pueden recibir un beneficio basado en tu historial laboral. Foto: Envato

Cuando se habla del Seguro Social, lo habitual es pensar en los pagos que reciben los jubilados. Sin embargo, el programa también contempla beneficios para determinados familiares.

Tus hijos pueden recibir un beneficio basado en tu historial laboral, siempre que cumplas los requisitos para recibir jubilación o discapacidad y ellos reúnan las condiciones establecidas por la Administración del Seguro Social (SSA).

Esto significa que un padre que comienza a cobrar el Seguro Social por jubilación puede tener hijos que también sean elegibles para pagos mensuales vinculados a su registro de ingresos.

¿Qué hijos pueden recibir beneficios del Seguro Social?

La SSA establece que un hijo puede ser elegible si es soltero y tiene menos de 18 años. También puede calificar entre los 18 y 19 años si estudia a tiempo completo en una escuela primaria o secundaria.

Existe una tercera categoría para los hijos adultos. Una persona puede continuar calificando si tiene una discapacidad que comenzó antes de cumplir 22 años y reúne los demás requisitos del programa.

La regla también puede incluir a hijos adoptivos y, bajo determinadas circunstancias, hijastros y nietos, según las condiciones de dependencia establecidas por la SSA.

¿Qué debe ocurrir para que un hijo reciba el beneficio?

Para que un hijo pueda recibir este tipo de pago, el padre debe tener derecho a beneficios de jubilación o discapacidad del Seguro Social. También existen beneficios para los hijos cuando el trabajador fallece.

En el caso de un padre jubilado, esto puede ocurrir cuando comienza a recibir su beneficio de jubilación. Los trabajadores pueden solicitar la jubilación del Seguro Social desde los 62 años, aunque solicitarla antes de la edad plena de jubilación puede reducir el pago del trabajador.

El beneficio del hijo se calcula a partir del historial de ingresos del padre. Para un hijo de un trabajador jubilado o discapacitado, puede alcanzar hasta 50% del monto de referencia utilizado por la SSA para calcular el beneficio del trabajador.

Sin embargo, eso no significa que cada integrante reciba automáticamente 50% completo. Existe un límite máximo para los beneficios que pueden pagarse sobre un mismo historial laboral familiar.

¿Hasta cuándo puede recibirlo un hijo?

En condiciones normales, los beneficios para un hijo terminan cuando cumple 18 años. Existe una excepción para quienes continúan estudiando a tiempo completo en la escuela primaria o secundaria.

Si el hijo tiene entre 18 y 19 años y continúa estudiando a tiempo completo, los pagos pueden mantenerse hasta que se gradúe o hasta dos meses después de cumplir 19 años. La SSA exige documentación que confirme la asistencia escolar.

La situación es diferente para un hijo cuya discapacidad comenzó antes de los 22 años. En esos casos, los beneficios pueden continuar después de los 18 años si se cumplen los requisitos establecidos por la SSA.

¿Cuánto dinero puede recibir cada hijo?

La cantidad depende del historial de ingresos del trabajador y de cuántos familiares tengan derecho a recibir beneficios sobre ese mismo registro.

Para los hijos de trabajadores jubilados o discapacitados, la SSA establece como referencia un beneficio de hasta el 50% del monto del trabajador. El máximo familiar puede limitar la cantidad total que reciben el trabajador y sus familiares.

Esto es importante para las familias con varios hijos elegibles. El beneficio familiar tiene un límite, de modo que los pagos pueden reducirse cuando el total calculado supera ese máximo.

La reducción por el máximo familiar no significa que el beneficio de jubilación del trabajador sea reducido por esa razón. La SSA señala que los beneficios familiares están sujetos a sus propias reglas y límites.

¿Cómo se solicita el beneficio para los hijos?

La solicitud se realiza ante el SSA. La agencia indica que el padre o representante debe proporcionar información sobre el trabajador y cada hijo que pueda tener derecho al beneficio.

Entre los documentos que puede solicitar la SSA están el certificado de nacimiento del hijo, los números de Seguro Social del padre y del menor y, dependiendo del caso, documentos relacionados con estudios o discapacidad.

La SSA recomienda comunicarse directamente con la agencia para determinar qué documentos corresponden a cada situación. La elegibilidad puede variar cuando se trata de hijos adoptivos, hijastros, nietos o adultos con discapacidad.

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