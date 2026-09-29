Japonés devuelve a México máscara prehispánica, estuvo fuera 50 años

Foto de la máscara prehispánica que regresará a México. Foto: INAH

Una máscara prehispánica, que habría salido del país hace casi 50 años y terminó en una galería de Tokio, está próxima a regresar a México. La pieza arqueológica fue entregada voluntariamente por un ciudadano japonés a la Embajada de México en Japón, informó la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La escultura fue entregada el pasado 10 de septiembre de 2026 y es la primera restitución de un objeto arqueológico desde Japón a México.

#ÚLTIMAHORA 🚨 Histórica restitución: ciudadano japonés devuelve voluntariamente máscara mesoamericana a México



• Un análisis preliminar estima que pertenece al periodo Preclásico Tardío (700-230 a.C.)



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Máscara prehispánica regresará de Japón a México

De acuerdo con el INAH, la máscara pertenece al periodo Preclásico Tardío mesoamericano, entre 700 y 230 a.C. Por sus características morfológicas y estilísticas, los especialistas consideran que probablemente procede del norte del territorio que actualmente ocupa el estado de Guerrero.

La pieza está elaborada en cuarcita blanquecina y representa un rostro humano. Tiene ojos ovalados, nariz ancha y puntiaguda, así como labios prominentes.

También presenta cuatro perforaciones; dos se encuentran en la parte superior de la cabeza, donde aparece una banda sin decoraciones, y otras dos están ubicadas en los lóbulos de las orejas.

Según el dictamen preliminar, para fabricar la máscara se utilizaron técnicas como desgaste por abrasión, tallado por percusión, perforación, ranurado y pulido.

El análisis inicial se realizó mediante imágenes de alta resolución y una investigación documental para comparar sus características con las de otros objetos de origen prehispánico mesoamericano.

¿Cómo llegó la máscara mexicana hasta Japón?

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la pieza realizó una travesía hacia Francia y posteriormente fue vendida, en 1980, a la galería de arte Kankan, en Tokio, Japón.

Décadas después, en 2023, un ciudadano japonés adquirió la máscara en ese recinto. Finalmente, decidió devolverla de manera voluntaria a México.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, reconoció la decisión del propietario y la colaboración que permitió iniciar el proceso de restitución.

“Esta primera restitución de una pieza arqueológica desde Japón muestra que el cuidado del patrimonio mexicano también convoca a personas más allá de nuestras fronteras”.

La funcionaria agregó que el regreso permitirá profundizar en la historia del objeto y reconocer el valor de las culturas que dieron forma al patrimonio mexicano.

Certificado decía que era una máscara teotihuacana de jade

Uno de los aspectos que deberán investigar los especialistas es el supuesto certificado de autenticidad que acompañaba a la pieza.

El documento, proporcionado por quien comercializó la máscara en 1980, señala que sería una máscara teotihuacana del periodo Clásico, entre 200 y 600 d.C., elaborada en jade.

Sin embargo, el INAH cree que se trata de una pieza del Preclásico Tardío, posiblemente originaria del actual Guerrero y fabricada en cuarcita blanquecina.

Estas diferencias serán revisadas mediante análisis físicos cuando la máscara se encuentre en México.

INAH analizará la máscara cuando llegue a México

Alejandro Bautista Valdespino, subdirector de Monumentos Arqueológicos Muebles de la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, indicó que la pieza presenta, de manera preliminar, un buen estado de conservación.

No obstante, deberá someterse a una revisión detallada cuando llegue al país.

El especialista destacó que su retorno es relevante por tratarse de un objeto representativo de las culturas asentadas en Mesoamérica y, particularmente, de la región septentrional de Guerrero.

La restitución se realiza con la participación de la Embajada de México en Japón, la Secretaría de Relaciones Exteriores y distintas áreas del INAH.

Por ahora no existe una fecha exacta para la repatriación, aunque las autoridades esperan que la máscara prehispánica regrese a México durante las próximas semanas.