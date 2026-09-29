Cómo registrarse para participar del famoso Halloween Parade de Nueva York

El Halloween Parade de Nueva York es el más grande del mundo. Foto: Shutterstock

El Halloween Parade de Nueva York que se celebra el próximo 31 de octubre tiene una propuesta especial para los aficionados de zombies y el rey del pop Michael Jackson: bailar el famoso tema “Thriller”.

Durante generaciones, muchos fans no han perdido la oportunidad de hacerlo públicamente, pero el desfile de Halloween es otro nivel, ya que siempre es televisado.

La coreografía del artista se lanzó en 1983, junto con el videoclip, y desde entonces se convirtió en un fenómeno mundial.

En Estados Unidos la fiesta de Halloween, la “víspera de Todos los Santos” o “Noche de Brujas” es una de las más esperadas por los jóvenes y los niños, la cual se relaciona con el Día de Muertos o el Día de Todos los Santos que celebran católicos y cristianos.

¿Cómo participar en el Halloween Parade de Nueva York y bailar “Thriller”?

Lo primero que debes considerar es que tu participación, en caso de que seas seleccionado, no es un asunto menor. Estarás en una coreografía guiada, ensayada previamente, en la que debes ofrecer tu talento y tus mejores pasos.

Según explica el sitio oficial de Thriller NYC, las inscripciones se abrirán el 1 de octubre, a partir del mediodía. “Las primeras 100 personas que se registren podrán participar en el baile. Las entradas suelen agotarse en cuestión de minutos”, apunta la plataforma. Cuando llegue la fecha, haz clic aquí para inscribirte.

La organización también exige que los aspirantes tengan al menos 15 años de edad y, en caso de tener entre 15 y 17, deben estar acompañadas por un adulto. Asimismo, debes llevar tu priopio disfraz de zombie.

Para bailar el “Thriller” durante la Halloween Parade de Nueva York habrá dos ensayos que ya están programados: el 18 de octubre, de 12:00 a 3:00 pm (ET), será un ensayo en espacios interiores, y el 25 de octubre, de 1:00 a 3:30 pm (ET) será al aire libre.

La ubicación de los ensayos será comunicada a los participantes una vez que sean seleccionados.

El famoso baile de “Thriller” se celebra en la Halloween Parade de Nueva York desde 2004, y cada intentan perfeccionar la coreografía, ofreciendo la oportunidad a jóvenes con talento.

“Los zombis de Thriller NYC tienen entre 15 y un millón de años, y nuestra experiencia en el baile abarca desde principiantes hasta profesionales. Comemos cerebros, gruñimos y mordemos, pero sobre todo, ¡bailamos!”, se lee en el sitio web.

¿El baile más famoso de la historia?

Aunque hubo otras coreografías que surgieron antes y después de “Thriller”, la de Michael Jackson suele ser la más famosa. Cabe aclarar que no existe una institución única que lo determine, pero cuando se trata de listas realizadas por medios especializados, aparece en todas.

Creada por el coreógrafo Michael Peters, junto al propio Michael Jackson, esta danza transformó por completo el papel del baile en la industria del entretenimiento.

Sin embargo, existen otras coreografías que también merecen el mismo respeto, aunque estén un escalón por debajo. Por ejemplo: YMCA (1978), de Village People; Grease, de John Travolta y Olivia Newton (1978); La Macarena (1993), Aserejé (2002), Vogue, de Madonna; Single Ladies, de Beyoncé; y cómo olvidar el Gangnam Style, del surcoreano PSY.

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