Otto Sirgo: sus telenovelas y proyectos más famosos, de “Rosa Salvaje” a “Alma Rebelde”

Otto Sirgo, Trayectoria del actor: Foto: Cuartoscuro

Otto Sirgo, el icónico actor de telenovelas, cine y teatro, murió a los 79 años este martes 29 de septiembre, informó la Asociación Nacional de Intérpretes a través de sus redes sociales.

El artista, de origen cubano, dejó huella en México al formar parte de diversos proyectos tanto en teatro como en televisión.

El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Otto Sirgo. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias

¡Descanse en paz! pic.twitter.com/alvCx9ZsKT — Asociación Nacional de Intérpretes (@ANDIMexico) September 29, 2026

¿Quién fue Otto Sirgo?

Otto Sirgo fue un reconocido actor que inició en el mundo del entretenimiento a la edad de 22 años cuando formó parte de “La Maestra Inolvidable” en 1968.

Pero sería hasta el año de 1970 que incursionaría en el mundo de las telenovelas cuando dio vida a Héctor en “La Cruz de Marisa Cruces”, siendo su primer proyecto de este tipo, del cual suma más de 50, destacando “Rosa Salvaje”, “Morir Para Vivir”, “Alma Rebelde”, “Niña Amada Mía”, “Mujer de Madera”, “Lo que la Vida me Robó” y “Tres Veces Ana”.

Pero su incursión en el mundo del melodrama televisivo no se limitó a la actuación, pues en 1984 dirigió su primer proyecto titulado “Dos Mujeres en mi Casa”; diez años después regresó a la dirección con “Agujetas de Color de Rosa”.

También como humorista tuvo éxito en “La Cosquilla”, “No Empujen”, “Sábados Locos” y “El Extraterrestre”, mientras que en teatro tuvo más de 20 obras teatrales dirigidas y en 45 actuó, siendo la puesta en escena “PD. Tu Gato Ha Muerto” donde aplicaba ambas.

Filmografía

Según la página especializada IMDB, en su filmografía se incluyen diversos títulos, en los que destacan::

“Eternamente amándonos” (2023)

“Vencer el pasado” (2021)

“Falsa identidad” (2020-2021)

“Ringo, la pelea de su vida” (2019)

“Enemigo íntimo” (2018)

“Tres veces Ana” (2016)

“Quiero amarte” (2013-2014)

“Llena de amor” (2010)

“Sortilegio” (2009)

“Un gancho al corazón” (2008-2009)

“Palabra de mujer” (2007-2008)

“Amar sin límites” (2006-2007)

“Por un beso” (2000)

“DKDA: Sueños de juventud” (1999-2000)

“Alma rebelde” (1999)

“Lazos de amor” (1995-1996)

“Tenías que ser tú” (1992-1993)

“Cautiva” (1986)

“Juegos del destino” (1981)

“Entre brumas” (1973)

“La cruz de Marisa Cruces” (1970-1971)

El actor llegó a conseguir tres premios TVyNovelas como mejor actor de reparto y en el año 2015 se le reconoció con el Micrófono de Oro por excelencia artística.

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