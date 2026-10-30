Grupo Cañaveral y Olivia Wald lanzan “Lo Rosita de mi Boca”: comienza una nueva etapa para el grupo

Emir Pabón y Olivia Wald compartieron detalles a Uno TV. Foto: Oscar Gómez Cruz

“Lo Rosita de mi Boca” es la nueva canción de Grupo Cañaveral de Humberto Pabón que lanzó en colaboración con Olivia Wald este jueves 29 de octubre.

En entrevista con Unotv.com, la cantante argentina, junto a Emir Pabón, vocalista y productor del grupo, destacaron que es un tema que se puede dedicar.

“Es una mujer que está ahí realmente diciendo, ‘bueno, vos sos lo más linda que me pasó, vos sos mi alma gemela’. No está recibiendo, ¿entendés? Está imponiendo su amor. Entonces, es una canción muy linda para dedicar”, destacó la compositora.

Por su parte, Emir agregó que el tema también tiene que ver con los sentimientos que puedan a llegar a sentir las personas enamoradas.

“Hasta que podamos nuevamente sentir ese cosquilleo tan bonito que sentimos o sentíamos cuando nos decían unas palabras, nos dedicaban a algo. Y esa es la intención, unificar esa parte del amor y, pues, que viva el amor”, resaltó.

Grupo Cañaveral prepara álbum con colaboraciones femeninas para 2027

“Lo Rosita de mi Boca” también representa el inicio de una nueva etapa para Grupo Cañaveral. Emir Pabón adelantó que el grupo prepara un proyecto musical que llegará en 2027 y reunirá canciones inéditas con colaboraciones de mujeres cantantes.

El vocalista explicó que la intención es crear temas que conecten con las mujeres y las empoderen desde distintos aspectos.

Por eso, la participación de Olivia Wald marca el comienzo de una propuesta que busca sumar distintas voces femeninas a la música de la agrupación.

“Es un proyecto que primero saldrá en el 2027 con grandes colaboraciones, como arrancando con el pie derecho con Olivia, que es una gran interpretación”, comentó Emir.

Sobre la elección de las artistas que formarán parte del disco, Pabón explicó que prefiere dejar que las colaboraciones surjan de manera natural.

“Me gusta que las cosas se den. No soy como de armar ni planear nada”, compartió. También destacó que el acercamiento con Olivia ocurrió de esa manera y que espera mantener esa misma dinámica con las siguientes colaboraciones.

Así nació la colaboración entre Olivia Wald y Grupo Cañaveral

La conexión entre la cantante y la agrupación comenzó antes de grabar “Lo Rosita de mi Boca”. Emir Pabón contó que ya conocía el trabajo de Olivia y había prestado atención a su voz cuando imaginaba las posibles colaboraciones para este proyecto.

Después coincidieron en Buenos Aires, donde Grupo Cañaveral tuvo una presentación. Aunque Olivia no pudo participar en ese concierto porque viajaba a México, los equipos de trabajo de ambos artistas organizaron un encuentro para que pudieran conocerse.

La conversación permitió que conectaran tanto en lo personal como en lo musical. Cuando Olivia escuchó la canción, expresó que se identificaba con ella y que le gustaba la propuesta.

Para la cantante argentina, esta colaboración también representa una oportunidad para mantener su vínculo con México, país donde ha participado en festivales como Pa’l Norte.

“Todo lo que me abre las puertas para seguir conociendo este magnífico país, y no hablo solo de Ciudad de México, como te digo, hablo de todo el país. Nada, me ilusiona muchísimo”, expresó.

Grupo Cañaveral vive una etapa fresca y positiva

La agrupación atraviesa un momento importante en su trayectoria. A su reciente gira por Europa se suma su nominación a los Latin Billboard 2026 en las categorías de Artista Tropical del Año y Dúo o Grupo, reconocimientos que acompañan una etapa de nuevos proyectos y colaboraciones para la agrupación.

Al hablar de este periodo, Emir Pabón lo describió como una etapa fresca y positiva, impulsada por la respuesta del público. El cantante destacó que cada presentación y cada nuevo proyecto tienen como objetivo agradecer a quienes han acompañado al grupo durante su trayectoria.

“Yo soy artista por el público, soy frontman, director, productor de una agrupación por el público. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Hacer las cosas con amor para el público”, señaló.

Olivia Wald destacó que esta colaboración fue un desafío que, musicalmente, la llevó a un lugar que le gusta.

“Es un desafío porque me aleja de mi zona de confort, pero me lleva a un lugar que me gusta. Y creo que todo lo que pase con esta canción va a seguir siendo un lindo desafío”, explicó.

Aunque todavía no hay una fecha anunciada, Emir aseguró que pronto se dará la oportunidad de que Olivia suba al escenario con Grupo Cañaveral para cantar, bailar y disfrutar junto a sus integrantes.

Por ahora, “Lo Rosita de mi Boca” abre la puerta a ese encuentro musical y al proyecto que Grupo Cañaveral prepara para 2027.

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