Sheinbaum sortea 448 casas en Michoacán para quienes ganan menos de 2.9 salarios mínimos

Las casas son para quienes ganan menos de 2.9 salarios mínimos. Foto: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el sorteo para asignar 448 viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) en Pátzcuaro, Michoacán, como parte del programa Vivienda para el Bienestar. Las casas están destinadas a trabajadores que ganan menos de 2.9 salarios mínimos.

“Estas son las viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda para quienes no son derechohabientes. Se hace una inscripción de las personas que desean tener su vivienda en ese lugar”, mencionó.

Durante un enlace desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que las viviendas se asignan mediante una tómbola entre las personas que cumplen con los requisitos del programa.

¿Cómo se asignan las 448 viviendas de Conavi en Michoacán?

Sheinbaum detalló que el proceso está dirigido a personas que no son derechohabientes y buscan acceder a una vivienda propia. Primero deben registrarse y pasar por una revisión para comprobar que cumplen con las condiciones establecidas.

Entre los principales requisitos para acceder a las viviendas de Conavi se encuentran:

No contar con otra vivienda propia

Tener ingresos menores a 2.9 salarios mínimos

Realizar la inscripción correspondiente

Cumplir con el primer filtro de selección

Participar en el sorteo cuando haya más solicitantes que viviendas disponibles

“Se hace una tómbola para poder ver quién puede tener acceso a la vivienda, porque normalmente se inscriben muchas más personas de las viviendas que están”, explicó la Presidenta.

Más de mil 300 familias se registraron para obtener una vivienda

El director general de la Conavi, Rodrigo Chávez Contreras, informó que en Pátzcuaro se registraron mil 307 familias interesadas en obtener una de las 448 viviendas disponibles.

La cifra muestra que el número de solicitudes supera la cantidad de casas contempladas para esta asignación.

El funcionario también detalló que se han realizado 102 asambleas en todo el país como parte de las actividades del programa Vivienda para el Bienestar.

¿Cuánto ha avanzado la construcción de viviendas en Michoacán?

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que Michoacán registra un avance del 25% en su meta de construcción de vivienda.

Durante el enlace también participó Miguel Estrada Cruz, quien resultó ganador del sorteo y agradeció a Claudia Sheinbaum por impulsar la construcción de viviendas.

El sorteo en Pátzcuaro forma parte del proceso de asignación de casas del programa Vivienda para el Bienestar, dirigido en este caso a personas sin vivienda propia y con ingresos menores a 2.9 salarios mínimos.

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