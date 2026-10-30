¿Qué es el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, enfermedades que padecía el actor Patrick Stewart?

La enfermedad suele ser confundida. Foto: Shutterstock

Patrick Stewart, actor conocido por sus papeles en “Star Trek” y “X-Men”, murió tras una breve luche contra el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, dos trastornos neurodegenerativos que afectan el funcionamiento del cerebro.

El fallecimiento del actor pone de nuevo la atención en dos padecimientos que afectan progresivamente las capacidades cognitivas y físicas, y que pueden manifestarse de distintas maneras. Aunque comparten algunas características, el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy presentan diferencias en sus síntomas y evolución.

¿Qué es la enfermedad de Alzheimer?

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

El Alzheimer (EA) es una enfermedad neurodegenerativa de inicio gradual y deterioro progresivo de las funciones cognitivas y conductuales, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Entre las capacidades que pueden verse afectadas están la memoria, la comprensión, el lenguaje, la atención, el razonamiento y el juicio.

Este es el tipo de demencia más frecuente en Estados Unidos y representa al menos dos tercios de los casos en personas mayores de 65 años; en México hay un millón 300 mil personas con el padecimiento.

Conforme avanza, la enfermedad puede dificultar que una persona realice actividades cotidianas de manera independiente y aumente su necesidad de cuidados. Algunas de las funciones que pierde son comprensión, el lenguaje, la atención, el razonamiento y el juicio.

Algunos síntomas son:

No recordar dónde se dejaron objetos

Olvidar conversaciones o información recibida recientemente

Presentar estos olvidos cada vez con mayor frecuencia

Que los problemas de memoria comiencen a afectar las actividades cotidianas

Necesitar progresivamente mayor supervisión de familiares

Aunque el Alzheimer no suele causar la muerte de manera directa, puede incrementar la vulnerabilidad a complicaciones que ponen en riesgo la vida. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), esta enfermedad fue la séptima causa principal de muerte en Estados Unidos durante 2022.

¿Qué es la demencia con cuerpos de Lewy?

Foto: Shutterstock

Por su parte, la demencia con cuerpos de Lewy según el Centro Médico ABC , es una enfermedad neurodegenerativa que afecta las capacidades cognitivas y físicas. Se desarrolla cuando se acumulan depósitos de proteínas en las células nerviosas de regiones cerebrales relacionadas con el pensamiento, la memoria y el control del movimiento.

Este padecimiento no forma parte del envejecimiento normal y suele confundirse con otras enfermedades porque comparte algunas manifestaciones con el Alzheimer y el Parkinson.

Por ejemplo, una persona puede presentar problemas de memoria y pensamiento, pero también rigidez muscular, temblores o dificultades de movimiento. Las manifestaciones varían entre pacientes y pueden cambiar a lo largo del día.

¿Cuáles son los síntomas de la demencia con cuerpos de Lewy?

Entre las señales descritas por el Centro Médico ABC se encuentran:

Alteraciones de la atención y la concentración: la persona puede experimentar periodos en los que parece ausente o presenta dificultades para concentrarse

la persona puede experimentar periodos en los que parece ausente o presenta dificultades para concentrarse Problemas del sueño: puede aparecer el trastorno de conducta del sueño REM, en el que la persona realiza movimientos o vocalizaciones mientras duerme, como si estuviera actuando sus sueños

puede aparecer el trastorno de conducta del sueño REM, en el que la persona realiza movimientos o vocalizaciones mientras duerme, como si estuviera actuando sus sueños Alucinaciones visuales: puede ver personas, animales u objetos que no están presentes

puede ver personas, animales u objetos que no están presentes Dificultades de movimiento: pueden manifestarse rigidez muscular, temblores y otros síntomas similares a los del Parkinson

pueden manifestarse rigidez muscular, temblores y otros síntomas similares a los del Parkinson Alteraciones cognitivas: pueden presentarse dificultades con la memoria, el pensamiento y otras funciones mentales

La combinación de síntomas cognitivos, perceptivos y físicos es una de las características de esta enfermedad; sin embargo, no todas las personas presentan las mismas manifestaciones ni con la misma intensidad.

¿En qué se diferencian el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy?

Aunque ambas enfermedades afectan el funcionamiento del cerebro, sus manifestaciones pueden ayudar a distinguirlas.

En el Alzheimer, el deterioro progresivo de la memoria y de otras funciones cognitivas es una característica importante, mientras que en la demencia con cuerpos de Lewy, además de las dificultades cognitivas, pueden aparecer fluctuaciones de la atención, alucinaciones visuales, alteraciones del sueño y problemas motores similares a los del Parkinson.

El diagnóstico corresponde a profesionales de la salud, quienes valoran los síntomas, la evolución del paciente y los resultados de las evaluaciones médicas pertinentes.

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