Hija de Jesús Ochoa habla sobre la salud del actor tras reportes de accidente

Hija de Jesús Ochoa aclara qué sucedió con el actor: Foto: Cuartoscuro

Jesusa Ochoa, hija del actor Jesús Ochoa, desmintió que su padre hubiera sido hospitalizado tras sufrir un accidente con un elevador durante una función de “Perfume de Gardenia”, luego de que Luis de Alba relatara ante los medios una versión más grave de lo ocurrido.

A través de sus redes sociales, Jesusa compartió un comunicado de la familia Ochoa en el que aclaró que el actor se encontraba en casa y no había requerido hospitalización, contrario a las versiones que circularon tras el incidente.

“Ante la información que circula sobre un supuesto accidente de Jesús Ochoa y una caída de 10 metros, aclaramos que esa versión es incorrecta”, se puede leer en la publicación.

Asimismo, desmintió una publicación que circulaba en redes sociales que aseguraba que pertenecía al actor Jesús Ochoa, donde se encontraba en el hospital, y aseguran que se integrará a las próximas funciones de la obra “Perfume de Gardenia” sin inconvenientes.

“Durante una función de ‘Perfume de Gardenia’, uno de los elevadores del escenario falló y Jesús sufrió una caída de aproximadamente tres metros. Fue revisado por precaución y, afortunadamente, el incidente no tuvo consecuencias mayores. Se encuentra bien y estable. Jesús se presentará el próximo fin de semana en ‘Perfume de Gardenia‘, como estaba previsto”, mencionaron.

¿Qué dijo Luis de Alba sobre el accidente de Jesús Ochoa?

En un encuentro con los medios, Luis de Alba reveló que uno de los elevadores del escenario falló y Jesús sufrió una caída.

“Se cayó, no podía caminar. Se cayó del elevador como de 10 metros y no se rompió nada, pero bájale. Y todavía quería trabajar. ‘Estás loco’. Ahorita está en el hospital”, relató.

De acuerdo con su testimonio, Ochoa cayó desde una altura aproximada de 10 metros, aunque esta versión ya fue aclarada por la familia Ochoa. También mencionó que no sufrió fracturas, pero aseguró que se encontraba hospitalizado.

“Le tocaba bajar a él por el elevador y cuando, ‘guácatelas’, hasta abajo y nomás cayó. Son desgracias, pero su ánimo está también. Ahorita lo voy a ver”, explicó.

Finalmente, destacó la calidad humana de Jesús Ochoa, a quien describió como una gran persona.

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