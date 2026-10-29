Volkswagen y sindicato acuerdan aumento salarial de 8.24% en Puebla

Foto: Cuartoscuro

La empresa Volkswagen de México y el sindicato SITIAVW alcanzaron un acuerdo salarial de 8.24% global, aprobado por los trabajadores de la planta ubicada en Cuautlancingo, Puebla. El convenio busca mantener la estabilidad laboral en la armadora ante los retos que enfrenta la industria automotriz.

El acuerdo contempla un aumento directo al salario de 4.4%, un ajuste de 0.25% al fondo de ahorro y un pago único de 12 mil pesos para los trabajadores. La negociación se concretó en un contexto de desafíos económicos y comerciales a nivel nacional e internacional.

Volkswagen en Puebla: ¿qué incluye el acuerdo salarial de 8.24%?

El convenio entre Volkswagen y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México (SITIAVW) fue avalado mediante una votación de los trabajadores.

Los beneficios establecidos son:

8.24% de incremento global anunciado.

4.4% de aumento directo al salario.

0.25% de ajuste al fondo de ahorro.

12 mil pesos como pago único.

Las negociaciones contaron con el seguimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como con la participación de Holger Nestler, presidente del Consejo Ejecutivo de Volkswagen de México y Producción NAR, y Hugo Tlalpan Luna, secretario general del SITIAVW.

Gobierno de Puebla anuncia estímulos fiscales para Volkswagen

Durante una visita a la planta este jueves 29 de octubre, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, destacó la importancia de Volkswagen para la actividad económica y laboral de la región.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta anunció que Puebla mantendrá estímulos fiscales para la armadora durante los próximos diez años, con el objetivo de favorecer su permanencia y crecimiento en la entidad.

Actualmente, Volkswagen genera cerca de 7 mil empleos directos y 15 mil indirectos, relacionados con empresas proveedoras, logística, transporte y servicios.

Producción de Volkswagen crece 14.6% durante 2026

La planta de Volkswagen en Cuautlancingo también reportó un crecimiento en su actividad industrial durante los primeros nueve meses de 2026.

Entre enero y septiembre fabricó 286 mil 668 vehículos, un aumento de 14.6% respecto al mismo periodo de 2025.

En cuanto a las exportaciones, registró un incremento de 16.8%, con 233 mil 165 unidades enviadas a mercados internacionales.

Durante 2025, la armadora produjo 335 mil 716 vehículos de los modelos Jetta, Tiguan y Taos, de los cuales más de 273 mil fueron exportados.

La continuidad de las operaciones en Puebla también tiene impacto en la cadena de proveedores y servicios vinculados con la industria automotriz.

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