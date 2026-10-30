¡Cuidado con los créditos falsos! Condusef alerta por suplantación de financieras; así operan

Los reportes incluyen ofertas de créditos. Foto: Cuartoscuro / IA

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre posibles casos de suplantación de identidad de cuatro instituciones financieras cuyo objetivo es engañar a las personas para obtener dinero o datos personales.

Los reportes incluyen ofertas de créditos, solicitudes de pagos anticipados y páginas de internet que utilizan nombres y logotipos sin autorización.

La Condusef advirtió que buscaban engañar a las personas para obtener dinero o datos personales y la manera de hacerlo era mediante llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y sitios web que aparentan ser oficiales.

¿Cuáles son las falsas instituciones financieras y cómo operaban?

De acuerdo con la Condusef, las instituciones que reportaron posibles casos de suplantación son:

MD TRANSCAPITAL : Un supuesto asesor de MD CAPITAL ofrecía créditos y solicitaba un pago por “Línea de Apertura” a una cuenta personal ajena a la institución.

: Un supuesto asesor de MD CAPITAL ofrecía créditos y solicitaba un pago por “Línea de Apertura” a una cuenta personal ajena a la institución. MEZTA SERVICIOS FINANCIEROS : Se reportaron ofertas de créditos mediante llamadas, WhatsApp y correos electrónicos, con solicitudes de depósitos por “aportación de inversión”.

: Se reportaron ofertas de créditos mediante llamadas, WhatsApp y correos electrónicos, con solicitudes de depósitos por “aportación de inversión”. ADVENTUS CAPITAL : Detectó un sitio web que utilizaba su razón social, logotipo e información institucional sin autorización.

: Detectó un sitio web que utilizaba su razón social, logotipo e información institucional sin autorización. CASHAHORA: Identificó el uso no autorizado de su marca y logotipo en una página que ofrecía celulares a crédito.

En el caso de ADVENTUS CAPITAL, la institución aclaró que no administra ni respalda el sitio web detectado. También desconoció cualquier oferta, trámite, cobro u operación realizada mediante esa página.

Por su parte, CASHAHORA señaló que el portal identificado aparentemente no funciona, pero podría generar confusión entre los usuarios sobre sus servicios.

Previamente había advertido por otras dos:

STRATIUM MÉXICO: Recibió una queja por presuntas gestiones de cobranza de un crédito que supuestamente otorgó. La institución aclaró que no ofrece préstamos al público en general, por lo que podría tratarse de una suplantación de identidad.

FINANCIERA GMX: Reportó que su sitio web fue hackeado y muestra información falsa, domicilios ajenos y ofertas de créditos que no maneja. Aclaró que su única sede está en Yucatán y no cuenta con sucursales en otros estados.

🚨 ¡Alerta de fraude! Podrían suplantar a 𝗦𝗧𝗥𝗔𝗧𝗜𝗨𝗠 𝗠𝗘́𝗫𝗜𝗖𝗢 𝘆 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗡𝗖𝗜𝗘𝗥𝗔 𝗚𝗠𝗫.



🏦 Verifica sus datos en el 𝗦𝗜𝗣𝗥𝗘𝗦 antes de contratar o pagar. https://t.co/pVwgaCd2KQ



📰 Consulta el #comunicado: https://t.co/gPERRaVXPB#AltoAlFraude pic.twitter.com/97YnXxEgFs — CONDUSEF (@CondusefMX) October 29, 2026

¿Cómo evitar fraudes por créditos falsos? Condusef da recomendaciones

La Condusef pidió a la población extremar precauciones antes de solicitar un crédito o compartir información personal.

Entre sus principales recomendaciones están:

No depositar dinero en cuentas personales ni pagar anticipos para liberar créditos.

Desconfiar de solicitudes de pagos por apertura, gestión o activación.

No compartir datos bancarios, contraseñas, identificaciones ni códigos de seguridad sin verificar al destinatario.

Confirmar las ofertas mediante los canales oficiales de cada financiera.

Consultar el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) para verificar que la institución esté registrada y que sus datos coincidan.

La consulta puede realizarse en el portal oficial del SIPRES.

¿Qué hacer si sospechas de una financiera falsa?

La Condusef recomienda contactar directamente a la institución financiera mediante sus canales oficiales antes de entregar documentos o realizar pagos.

Las personas que tengan dudas también pueden acudir a la Condusef para recibir orientación gratuita sobre posibles casos de suplantación de identidad.

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